Нереально смачна та пухка паска від Дарії Цвєк стане вашою улюбленою, а рецепт можна передавати з покоління в покоління.

Дарія Цвєк – авторка культової кулінарної книжки "Солодке печиво" котра повинна бути у кожної господині. Рецепти української кулінарки відомі в цілому світі, адже вона була справжньою майстринею!

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Ми підготували для вас оригінальний рецепт святкової бабки, або паски від Дарії Цвєк. До речі, паска буде в міру солодкою, адже авторка додала тільки 200 грамів цукру. Гайда готувати разом!

Рецепт святкової бабки від Дарії Цвєк

Інгредієнти:

– 1 кг борошна;

– 2 склянки молока;

– 10 яєчних жовтків;

– 100 г свіжих дріжджів;

– 200 г вершкового масла;

– 200 г цукру;

– 100 г родзинок;

– 1/2 ч. л солі;

– ½ цедри лимона.