Рецепт самой вкусной бабушкиной паски: рыхлая, в меру сладкая и ароматная выпечка
Сегодня мы поделимся с вами авторским рецептом паски на Пасху от Любомиры Гриб. Этот рецепт она использует более 30 лет, а пасочка всегда получается вкусной и пухлой.
Источник:24 канал
Если у вас еще нет вашего проверенного рецепта праздничной выпечки – сохраняйте его себе и передавайте детям.
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Рыхлая, нежная и ароматная пасочка прекрасно сочетается с ветчиной, острыми бурячками, домашним сыром, также ею можно наслаждаться без дополнений.
Бабушка Любомира Гриб с радостью поделилась своим рецептом пасочки с редакцией и уверена, что праздничная выпечка прийдется вам по душе.
Рецепт бабушкиной паски
- Подогрейте молоко до комнатной температуры и растворите в нем свежие дрожжи. Добавьте к молоку сахар и просеянную муку.
- Тщательно перемешайте опару и накройте слоем пищевой пленки. Оставьте опару на паску в теплом месте без сквозняков на 60 – 90 минут.
- Соедините с опарой куриные яйца, растительное масло, соль и мягкое сливочное масло – перемешайте.
- Тщательно просейте муку через мелкое сито и небольшими порциями добавляйте в тесто и вымешивайте его.
- Ошпарьте лимон кипятком, снимите с него цедру и добавьте в тесто. Всыпьте ванильный сахар.
- Изюм предварительно замочите, просушите на бумажном полотенце и вмешайте в тесто.
- Вымешивайте тесто до однородной консистенции руками. Тесто должно получиться эластичным, на его замешивание у вас будет около 30 – 40 минут. Лучше замешивать тесто на паску руками.
- Накройте тесто слоем пищевой пленки и укройте теплым полотенцем или пледом и отставьте в теплое место без сквозняков подрасти на 2 – 3 часа.
- Смажьте формы для выпекания маргарином.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Разложите готовое тесто по формочкам, заполняйте их меньше половины. Смочите руки водой и разровняйте верх теста.
- Оставьте пасочки в формах подняться в третий раз, 20 – 25 минут в теплом месте будет достаточно.
- Смажьте верх пасочек желтком и отправьте выпекаться в духовку. Через 40 – 50 минут проверьте пасочки на готовность. Помните, что маленькие формы с пасочками испекутся быстрее. чем большие.
- Готовые пасочки выньте из форм и оставьте их охлаждаться. Приятного аппетита!
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