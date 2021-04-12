Сегодня мы поделимся с вами авторским рецептом паски на Пасху от Любомиры Гриб. Этот рецепт она использует более 30 лет, а пасочка всегда получается вкусной и пухлой.

Если у вас еще нет вашего проверенного рецепта праздничной выпечки – сохраняйте его себе и передавайте детям.

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Рыхлая, нежная и ароматная пасочка прекрасно сочетается с ветчиной, острыми бурячками, домашним сыром, также ею можно наслаждаться без дополнений.

Бабушка Любомира Гриб с радостью поделилась своим рецептом пасочки с редакцией и уверена, что праздничная выпечка прийдется вам по душе.

Рецепт бабушкиной паски

Ингредиенты для опары:

– 50 г свежих дрожжей;

– 500 мл молока;

– 1 стакан сахара;

– 500 г муки.

Подогрейте молоко до комнатной температуры и растворите в нем свежие дрожжи. Добавьте к молоку сахар и просеянную муку. Тщательно перемешайте опару и накройте слоем пищевой пленки. Оставьте опару на паску в теплом месте без сквозняков на 60 – 90 минут.

Ингредиенты для теста:

– 9 куриных яиц;

– 2 ч. л соли;

– 1 ст. л растительного масла;

– 200 – 250 г сливочного масла;

– 500 г муки;

– 200 г изюма;

– цедра лимона;

– маргарин для смазывания форм;

– 2 пакетика ванильного сахара.