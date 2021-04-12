Сьогодні ми поділимося з вами авторським рецептом паски на Великдень від Любомири Гриб. Цей рецепт вона використовує понад 30 років, а пасочка завжди виходить смачною та пухкою.

Якщо у вас ще не має вашого, перевіреного рецепта святкової випічки – зберігайте його собі та передавайте дітям.

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Пухка, ніжна та ароматна пасочка чудово поєднується з шинкою, гострими бурячками, домашнім сиром, також нею можна смакувати без додатків.

Бабуся Любомира Гриб радо поділилася своїм рецептом пасочки з редакцією та впевнена, що святкова випічка прийде вам до душі.

Рецепт бабусиної паски

Інгредієнти для опари:

– 50 г свіжих дріжджів;

– 500 мл молока;

– 1 склянка цукру;

– 500 г борошна.

Підігрійте молоко до кімнатної температури та розчиніть в ньому свіжі дріжджі. Додайте до молока цукру та просіяне борошно. Ретельно перемішайте опару та накрийте шаром харчової плівки. Залишіть опару на паску в теплому місці без протягів та 60 – 90 хвилин.

Інгредієнти для тіста:

– 9 курячих яєць;

– 2 ч. л солі;

– 1 ст. л рослинної олії;

– 200 – 250 г вершкового масла;

– 500 г борошна;

– 200 г родзинок;

– цедра лимона;

– маргарин для змащування форм;

– 2 пакетики ванільного цукру.