Запеченная подбрюшина по рецепту украинского шеф-повара и участника кулинарного шоу Мастер Шеф Николая Люлька точно понравится каждому. Шеф-повар приготовил ее с особым маринадом.

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Такое мясное блюдо можно нарезать не только на Пасхальный стол, но и на любой праздничный. Она подходит к мясной нарезке, на бутерброд или к вареному картофелю.

Рецепт запеченной подбрюшины

  • Время: 3 часа (дополнительно время на маринование)
  • Порции: 800 граммов

Приготовление:

  • Смешиваем все ингредиенты и натираем маринадом подбрюшину. Выкладываем лавровые листики.
  • Плотно заворачиваем в два слоя пергамента или фольги и отправляем в холодильник мариноваться на 8 – 10 часов.
  • Разогреваем духовку до 170 градусов и запекаем подбрюшину 2 часа.
  • После приготовления даем отдохнуть 30 минут.
  • Подавайте ее на стол горячей или холодной, она вкусна в любом состоянии.

Приятного аппетита!