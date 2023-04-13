Запечена підчеревина за рецептом українського шеф-кухаря та учасника кулінарного шоу "Мастер Шеф" Миколи Люлька точно сподобається кожному. Шеф-кухар приготував її з особливим маринадом.
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Таку м'ясну страву можна нарізати не тільки до Великоднього столу, а й до будь-якого святкового. Вона пасує до м'ясної нарізки, на канапку чи до вареної картоплі.
Рецепт запеченої підчеревини
- Час: 3 години (додатково час на маринування)
- Порції: 800 грамів
Приготування:
- Змішуємо всі інгредієнти та натираємо цим маринадом підчеревину. Викладаємо лаврові листочки.
- Щільно загортаємо все у два шари пергаменту чи фольги та відправляємо в холодильник маринуватися на 8 – 10 годин.
- Розігріваємо духовку до 170 градусів та запікаємо підчеревину 2 години.
- Після приготування даємо їй відпочити 30 хвилин.
- Подавайте її до столу гарячою чи холодною, вона смачна у будь-якому стані.
Смачного!