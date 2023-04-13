Запечена підчеревина за рецептом українського шеф-кухаря та учасника кулінарного шоу "Мастер Шеф" Миколи Люлька точно сподобається кожному. Шеф-кухар приготував її з особливим маринадом.

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Таку м'ясну страву можна нарізати не тільки до Великоднього столу, а й до будь-якого святкового. Вона пасує до м'ясної нарізки, на канапку чи до вареної картоплі.

Рецепт запеченої підчеревини

Час: 3 години (додатково час на маринування)

3 години (додатково час на маринування) Порції: 800 грамів

Інгредієнти:

– 1 кілограм підчеревини;

– 4 зубчики часнику;

– 30 грамів кореня імбиру;

– 1,5 чайної ложки копченої паприки;

– 1,5 чайної ложки меленого коріандру;

– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;

– 3 чайні ложки солі;

– 4 столові ложки соєвого соусу;

– 2 лаврових листочки;

– кисло-солодкий соус.

Приготування:

Змішуємо всі інгредієнти та натираємо цим маринадом підчеревину. Викладаємо лаврові листочки.

Щільно загортаємо все у два шари пергаменту чи фольги та відправляємо в холодильник маринуватися на 8 – 10 годин.

Розігріваємо духовку до 170 градусів та запікаємо підчеревину 2 години.

Після приготування даємо їй відпочити 30 хвилин.

Подавайте її до столу гарячою чи холодною, вона смачна у будь-якому стані.

Смачного!