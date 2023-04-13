Как приготовить пасхальную подбрюшину – рецепт в духовке

Кроме пасхи и пасхальных яиц, на Пасху должно быть много мясных яств: ветчина, лужайка, разнообразные колбасы. Мы предлагаем приготовить домашнюю подбрюшину.

Запеченная подбрюшина по рецепту украинского шеф-повара и участника кулинарного шоу Мастер Шеф Николая Люлька точно понравится каждому. Шеф-повар приготовил ее с особым маринадом.

Читайте также Идеально для Пасхи: рецепты мясных блюд к праздничному столу

Такое мясное блюдо можно нарезать не только на Пасхальный стол, но и на любой праздничный. Она подходит к мясной нарезке, на бутерброд или к вареному картофелю.

Рецепт запеченной подбрюшины

Время: 3 часа (дополнительно время на маринование)

3 часа (дополнительно время на маринование) Порции: 800 граммов

Ингредиенты:

– 1 килограмм подбрюшины;

– 4 зубчика чеснока;

– 30 граммов корня имбиря;

– 1,5 чайной ложки копченой паприки;

– 1,5 чайной ложки молотого кориандра;

– 1 чайная ложка черного молотого перца;

– 3 чайные ложки соли;

– 4 столовые ложки соевого соуса;

– 2 лавровых листочка;

– кисло-сладкий соус.

Приготовление:

Смешиваем все ингредиенты и натираем маринадом подбрюшину. Выкладываем лавровые листики.

Плотно заворачиваем в два слоя пергамента или фольги и отправляем в холодильник мариноваться на 8 – 10 часов.

Разогреваем духовку до 170 градусов и запекаем подбрюшину 2 часа.

После приготовления даем отдохнуть 30 минут.

Подавайте ее на стол горячей или холодной, она вкусна в любом состоянии.

Приятного аппетита!