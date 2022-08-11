Паштет в автоклаве: рецепт консервации на зиму из куриной печени

11 августа 2022 , 15:52
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Источник:

ютуб Смаколики Юли

Чтобы приготовить куриный паштет на зиму, не обязательно часами стоять на кухне. С помощью автоклавы этот процесс облегчится в разы.

С помощью автоклавы – это специальное устройство для консервирования, вы без труда приготовите куриный паштет дома. С ним вам не нужно предварительно стерилизовать банки и крышки. Достаточно выложить все в банки и закрыть крышками. Дальше он все сделает за вас.

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Куриный паштет в автоклаве получится нежным и ароматным. Его можно хранить в холодном помещении, без попадания прямого солнечного света.

Рецепт куриного паштета в автоклаве

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порции: 12 пол-литровых банок
Ингредиенты:
– 1300 граммов куриной печени;
– 2 килограмма сала;
– 2 килограмма мяса (свинина);
– 5 репчатых луковиц;
– 2 большие морковки;
– 6 куриных яиц;
– 40 граммов соли;
– 20 граммов черного перца;
– масло.

Приготовление:

  • Нарежьте лук средними кубиками, морковь натрите на терке. Обжарьте эти ингредиенты на разогретой сковороде с растительным маслом до румяной корочки.
  • Куриную печень залейте в кастрюле кипятком и доведите до кипения. Слейте воду, а печень оставьте охлаждаться.
  • С помощью мясорубки измельчите мясо, сало, зажарку из овощей и печень. Переведите массу в глубокую миску и добавьте соли и перца. Сделайте небольшую ямку руками и вылейте туда яйца. Тщательно перемешайте все руками до однородной массы.
  • Поскольку паштет будет готовиться в автоклаве, стерилизовать банки и крышки не нужно. Переведите массу на паштет в банки. Оставьте сверху хотя бы два сантиметра.
  • Плотно закройте банки крышками и переведите их в автоклав. Залейте все водой так, чтобы она минимум на 2 – 3 сантиметра покрывала заготовки.
  • Закройте автоклав, выставьте температуру 110 градусов и оставьте паштет на 40 минут.
  • Извлеките банки из автоклавы тогда, когда он полностью остынет.

Приятного тебе аппетита!

Видеорецепт приготовления куриного паштета в автоклаве:

 

Автор: Богданна Рибак