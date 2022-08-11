Паштет в автоклаве: рецепт консервации на зиму из куриной печени

Чтобы приготовить куриный паштет на зиму, не обязательно часами стоять на кухне. С помощью автоклавы этот процесс облегчится в разы.

С помощью автоклавы – это специальное устройство для консервирования, вы без труда приготовите куриный паштет дома. С ним вам не нужно предварительно стерилизовать банки и крышки. Достаточно выложить все в банки и закрыть крышками. Дальше он все сделает за вас.

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Куриный паштет в автоклаве получится нежным и ароматным. Его можно хранить в холодном помещении, без попадания прямого солнечного света.

Рецепт куриного паштета в автоклаве

Время: 1 час 20 минут

1 час 20 минут Порции: 12 пол-литровых банок

– 1300 граммов куриной печени;– 2 килограмма сала;– 2 килограмма мяса (свинина);– 5 репчатых луковиц;– 2 большие морковки;– 6 куриных яиц;– 40 граммов соли;– 20 граммов черного перца;– масло.

Приготовление:

Нарежьте лук средними кубиками, морковь натрите на терке. Обжарьте эти ингредиенты на разогретой сковороде с растительным маслом до румяной корочки.

Куриную печень залейте в кастрюле кипятком и доведите до кипения. Слейте воду, а печень оставьте охлаждаться.

С помощью мясорубки измельчите мясо, сало, зажарку из овощей и печень. Переведите массу в глубокую миску и добавьте соли и перца. Сделайте небольшую ямку руками и вылейте туда яйца. Тщательно перемешайте все руками до однородной массы.

Поскольку паштет будет готовиться в автоклаве, стерилизовать банки и крышки не нужно. Переведите массу на паштет в банки. Оставьте сверху хотя бы два сантиметра.

Плотно закройте банки крышками и переведите их в автоклав. Залейте все водой так, чтобы она минимум на 2 – 3 сантиметра покрывала заготовки.

Закройте автоклав, выставьте температуру 110 градусов и оставьте паштет на 40 минут.

Извлеките банки из автоклавы тогда, когда он полностью остынет.

Приятного тебе аппетита!

Видеорецепт приготовления куриного паштета в автоклаве: