За допомогою автоклави – це спеціальний пристрій для консервування, ви без жодних труднощів приготуєте курячий паштет вдома. З ним вам не потрібно попередньо стерилізувати банки та кришки. Достатньо викласти все в банки та закрити кришками.Далі він все зробить за вас.
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Курячий паштет в автоклаві вийде ніжним та ароматним. Його можна зберігати в прохолодному приміщенні, без попадання прямого сонячного світла.
Рецепт курячого паштету в автоклаві
- Час: 1 годину 20 хвилин
- Порції: 12 півлітрових банок
Приготування:
- Наріжте цибулю середніми кубиками, моркву натріть на тертці. Обсмажте ці інгредієнти на розігрітій сковорідці з олією до рум'яної скоринки.
- Курячу печінку залийте в каструлі окропом та доведіть до кипіння. Злийте воду, а печінку залишіть охолоджуватися.
- За допомогою м'ясорубки змеліть м'ясо, сало, засмажку з овочів та печінку. Перекладіть масу у глибоку миску та додайте солі та перцю. Зробіть руками невелику ямку та вилийте туди яйця. Ретельно перемішайте все руками до однорідної маси.
- Оскільки паштет буде готуватися в автоклаві – стерилізувати банки та кришки не потрібно. Перекладіть масу на паштет у банки. Залишіть зверху хоча б два сантиметри.
- Щільно закрийте банки кришками та перекладіть їх в автоклаву. Залийте все водою так, щоб вона мінімум на 2 – 3 сантиметри покривала заготовки.
- Закрийте автоклав та виставте температуру 110 градусів та залишіть паштет на 40 хвилин.
- Дістаньте банки з автоклави тоді, коли він повністю охолоне.
Смачного!
Відеорецепт приготування курячого паштету в автоклаві: