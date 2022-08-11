За допомогою автоклави – це спеціальний пристрій для консервування, ви без жодних труднощів приготуєте курячий паштет вдома. З ним вам не потрібно попередньо стерилізувати банки та кришки. Достатньо викласти все в банки та закрити кришками.Далі він все зробить за вас.

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Курячий паштет в автоклаві вийде ніжним та ароматним. Його можна зберігати в прохолодному приміщенні, без попадання прямого сонячного світла.

Рецепт курячого паштету в автоклаві

Час: 1 годину 20 хвилин

1 годину 20 хвилин Порції: 12 півлітрових банок

Інгредієнти:

– 1300 грамів курячої печінки;

– 2 кілограми сала;

– 2 кілограми м'яса (свинина);

– 5 ріпчастих цибулин;

– 2 великі морквини;

– 6 курячих яєць;

– 40 грамів солі;

– 20 грамів чорного перцю;

– олія.

Приготування:

Наріжте цибулю середніми кубиками, моркву натріть на тертці. Обсмажте ці інгредієнти на розігрітій сковорідці з олією до рум'яної скоринки.

Курячу печінку залийте в каструлі окропом та доведіть до кипіння. Злийте воду, а печінку залишіть охолоджуватися.

За допомогою м'ясорубки змеліть м'ясо, сало, засмажку з овочів та печінку. Перекладіть масу у глибоку миску та додайте солі та перцю. Зробіть руками невелику ямку та вилийте туди яйця. Ретельно перемішайте все руками до однорідної маси.

Оскільки паштет буде готуватися в автоклаві – стерилізувати банки та кришки не потрібно. Перекладіть масу на паштет у банки. Залишіть зверху хоча б два сантиметри.

Щільно закрийте банки кришками та перекладіть їх в автоклаву. Залийте все водою так, щоб вона мінімум на 2 – 3 сантиметри покривала заготовки.

Закрийте автоклав та виставте температуру 110 градусів та залишіть паштет на 40 хвилин.

Дістаньте банки з автоклави тоді, коли він повністю охолоне.

Смачного!

Відеорецепт приготування курячого паштету в автоклаві: