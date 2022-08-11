С помощью автоклавы – это специальное устройство для консервирования, вы без труда приготовите куриный паштет дома. С ним вам не нужно предварительно стерилизовать банки и крышки. Достаточно выложить все в банки и закрыть крышками. Дальше он все сделает за вас.
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Куриный паштет в автоклаве получится нежным и ароматным. Его можно хранить в холодном помещении, без попадания прямого солнечного света.
Рецепт куриного паштета в автоклаве
- Время: 1 час 20 минут
- Порции: 12 пол-литровых банок
Приготовление:
- Нарежьте лук средними кубиками, морковь натрите на терке. Обжарьте эти ингредиенты на разогретой сковороде с растительным маслом до румяной корочки.
- Куриную печень залейте в кастрюле кипятком и доведите до кипения. Слейте воду, а печень оставьте охлаждаться.
- С помощью мясорубки измельчите мясо, сало, зажарку из овощей и печень. Переведите массу в глубокую миску и добавьте соли и перца. Сделайте небольшую ямку руками и вылейте туда яйца. Тщательно перемешайте все руками до однородной массы.
- Поскольку паштет будет готовиться в автоклаве, стерилизовать банки и крышки не нужно. Переведите массу на паштет в банки. Оставьте сверху хотя бы два сантиметра.
- Плотно закройте банки крышками и переведите их в автоклав. Залейте все водой так, чтобы она минимум на 2 – 3 сантиметра покрывала заготовки.
- Закройте автоклав, выставьте температуру 110 градусов и оставьте паштет на 40 минут.
- Извлеките банки из автоклавы тогда, когда он полностью остынет.
Приятного тебе аппетита!
Видеорецепт приготовления куриного паштета в автоклаве: