Печеночный паштет является классическим продуктом французской кухни. В этом блюде обычно используют гусиную печень, однако куриная также отлично подойдет.

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Простой рецепт паштета с подчеревиной

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм куриной печени;

– 300 граммов свиной подчеревины;

– 2 морковки;

– 2 луковицы;

– 50 граммов сливочного масла;

– соль и перец по вкусу;

– 20 граммов белого кунжута.

Приготовление:

Нарежьте подчеревину небольшими кусочками и обжарьте на сковороде до прозрачности. Добавьте натертую морковь, перемешайте и потушите 5 минут. Затем добавьте нарезанный кубиками лук и готовьте, помешивая, до готовности. Переложите в тарелку. На сковороду выложите куриную печень и обжарьте до готовности 10 минут. Добавьте ее в зажарку, влейте растопленное сливочное масло, немного жидкости из сковороды, где жарилась печень, посолите и поперчите. Перебейте подготовленные ингредиенты блендером до однородной массы. Выложите готовый паштет в сервировочную посуду, посыпьте кунжутом и подавайте с ломтиками хлеба.

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