Печеночный паштет является классическим продуктом французской кухни. В этом блюде обычно используют гусиную печень, однако куриная также отлично подойдет.
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Простой рецепт паштета с подчеревиной
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Нарежьте подчеревину небольшими кусочками и обжарьте на сковороде до прозрачности. Добавьте натертую морковь, перемешайте и потушите 5 минут. Затем добавьте нарезанный кубиками лук и готовьте, помешивая, до готовности. Переложите в тарелку.
- На сковороду выложите куриную печень и обжарьте до готовности 10 минут. Добавьте ее в зажарку, влейте растопленное сливочное масло, немного жидкости из сковороды, где жарилась печень, посолите и поперчите.
- Перебейте подготовленные ингредиенты блендером до однородной массы. Выложите готовый паштет в сервировочную посуду, посыпьте кунжутом и подавайте с ломтиками хлеба.