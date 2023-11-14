Печінковий паштет є класичним продуктом французької кухні. У цій страві зазвичай використовують гусячу печінку, проте куряча також чудово підійде.
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Простий рецепт паштету з підчеревиною
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Наріжте підчеревину невеликими шматочками та обсмажте на пательні до прозорості. Додайте натерту моркву, перемішайте і протушкуйте 5 хвилин. Після цього додайте нарізану кубиками цибулю та готуйте, помішуючи, до готовності. Перекладіть в тарілку.
- На пательню викладіть курячу печінку й обсмажте до готовності 10 хвилин. Додайте її до засмажки, влийте розтоплене вершкове масло, трохи рідини зі сковороди, де смажилася печінка, посоліть і поперчіть.
- Перебийте підготовлені інгредієнти блендером до однорідної маси. Викладіть готовий паштет в сервірувальний посуд, посипте кунжутом і подавайте зі скибочками хліба.