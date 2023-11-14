Паштет из печени с изюминкой: готовим бюджетную намазку, которая понравится всем
14 ноября 2023, 17:44Читати новину українською
Источник:"Вкусные блюда"
Приготовьте вкусный печеночный паштет, который отлично подойдет к завтракам и перекусам. Для этого рецепта вам нужна куриная печень и свиная подчеревина.
Печеночный паштет является классическим продуктом французской кухни. В этом блюде обычно используют гусиную печень, однако куриная также отлично подойдет.
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Простой рецепт паштета с подчеревиной
- Время: 50 минут
- Порций: 4
– 1 килограмм куриной печени;
– 300 граммов свиной подчеревины;
– 2 морковки;
– 2 луковицы;
– 50 граммов сливочного масла;
– соль и перец по вкусу;
– 20 граммов белого кунжута.
Приготовление:
- Нарежьте подчеревину небольшими кусочками и обжарьте на сковороде до прозрачности. Добавьте натертую морковь, перемешайте и потушите 5 минут. Затем добавьте нарезанный кубиками лук и готовьте, помешивая, до готовности. Переложите в тарелку.
- На сковороду выложите куриную печень и обжарьте до готовности 10 минут. Добавьте ее в зажарку, влейте растопленное сливочное масло, немного жидкости из сковороды, где жарилась печень, посолите и поперчите.
- Перебейте подготовленные ингредиенты блендером до однородной массы. Выложите готовый паштет в сервировочную посуду, посыпьте кунжутом и подавайте с ломтиками хлеба.