Этот простой паштет позволяет "увеличить" количество лосося благодаря дополнительным ингредиентам, которые впитают вкус рыбы. Блюдо отлично смакует с гренками, крекерами и гриссини. Если вы ищете вариант вкусной закуски, которая понравится всем и легка в приготовлении – обязательно воспользуйтесь этим рецептом.
Актуально Ни грамма желатина: как сварить настоящий студень из курицы
Рецепт паштета из копченого лосося
Время: 25 минут
Порций: 4 – 6
Идеальная закуска к новогоднему столу / Фото Grocery
Ингредиенты:
- 100 грамм сливочного сыра;
- 100 граммо крем-сыра;
- 200 грамм копченого лосося;
- мелко натертая цедра 1 лимона;
- сок половины лимона;
- 1 столовая ложка мелко нарезанного свежего хрена.
Приготовление:
- Кладем все ингредиенты в кухонный комбайн. Взбиваем, пока не образуется однородная масса. Будьте осторожны: паштет не должен превратиться в пюре.
- Проверьте паштет на специи, посолите и поперчите по вкусу, если это необходимо. Возможно, следует также добавить лимонный сок.
- Подавать паштет лучше с нарезанным заварным хлебом, гренками, крекерами или гриссини.
Приятного аппетита!