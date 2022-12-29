Цей простий паштет дозволяє "збільшити" кількість лосося завдяки додатковим інгредієнтам, які вберуть у себе смак риби. Страва чудово смакує з грінками, крекерами та гріссіні. Якщо ви шукаєте варіант смачної закуски, яка сподобається всім та легка у приготуванні – тоді обов'язково скористайтеся цим рецептом.

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Рецепт паштету з копченого лосося

Час: 25 хвилин

Порцій: 4 – 6

Ідеальна закуска до новорічного столу / Фото Grocery

Інгредієнти:

100 грамів вершкового сиру;

100 грамів крем-сиру;

200 грамів копченого лосося;

дрібно натерта цедра 1 лимона;

сік половини лимона;

1 столова ложка дрібно нарізаного свіжого хрону.

Приготування:

Кладемо усі інгредієнти у кухонний комбайн. Збиваємо, поки не утвориться однорідна маса. Будьте обачними: паштет не має перетворитися на пюре. Перевірте паштет на спеції, посоліть та поперчіть до смаку, якщо у цьому є потреба. Можливо, варто також додати лимонний сік. Подавати паштет найкраще з нарізаним заварним хлібом, грінками, крекерами або гріссіні.

Смачного!