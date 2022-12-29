Идеальная закуска к новогоднему столу: легкий рецепт из копченого лосося

29 декабря 2022, 16:36
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Источник:

ВВС

Легкие в приготовлении закуски могут стать настоящими звездами новогоднего стола. Часто на праздники мы используем красную рыбу, а этот рецепт позволит насладиться ее вкусом, даже если у нас есть небольшой кусочек.

Этот простой паштет позволяет "увеличить" количество лосося благодаря дополнительным ингредиентам, которые впитают вкус рыбы. Блюдо отлично смакует с гренками, крекерами и гриссини. Если вы ищете вариант вкусной закуски, которая понравится всем и легка в приготовлении – обязательно воспользуйтесь этим рецептом.

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Рецепт паштета из копченого лосося

Время: 25 минут

Порций: 4 – 6

Идеальная закуска к новогоднему столу / Фото Grocery

Ингредиенты:

  • 100 грамм сливочного сыра;
  • 100 граммо крем-сыра;
  • 200 грамм копченого лосося;
  • мелко натертая цедра 1 лимона;
  • сок половины лимона;
  • 1 столовая ложка мелко нарезанного свежего хрена.

Приготовление:

  1. Кладем все ингредиенты в кухонный комбайн. Взбиваем, пока не образуется однородная масса. Будьте осторожны: паштет не должен превратиться в пюре.
  2. Проверьте паштет на специи, посолите и поперчите по вкусу, если это необходимо. Возможно, следует также добавить лимонный сок.
  3. Подавать паштет лучше с нарезанным заварным хлебом, гренками, крекерами или гриссини.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська