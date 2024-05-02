Свекровь потребует рецепт: готовим фантастический краффин к Пасхе
2 мая 2024, 09:30Читати новину українською
Источник:hectorjimenezbravo
Многие украинцы полюбили именно краффины вместо традиционной паски. Попробуйте и вы приготовить их в этом году.
Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал свой рецепт. Обязательно воплотите его в жизнь.
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Паска-краффин
- Время: 4 часа 20 минут
- Порций: 8
– 200 миллилитров молока 2,5%;
– 1 столовая ложка сахара;
– 7 граммов сухих дрожжей;
– 1 столовая ложка муки.
Для теста:
– 1 яйцо;
– 2 желтка;
– 100 граммов сахара;
– 2 грамма соли;
– 200 граммов масла;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 500 граммов муки;
– 10 граммов сахарной пудры.
Для начинки:
– 100 граммов изюма;
– 60 граммов масла.
Приготовление:
- Для опары смешайте молоко, сахар, дрожжи и часть муки. Накройте пленкой и оставьте на 2 часа.
- Замешайте тесто из всех ингредиентов, кроме сахарной пудры, и опары. Накройте пленкой и поставьте подходить в теплое место на 1 час.
- Разделите тесто на части, раскатайте, смажьте маслом и посыпьте изюмом. Заверните в рулет, разрежьте его вдоль на 2 части, но не до конца, и сверните улиткой.
- Положите тесто в форму, накройте пленкой и поставьте в теплое место на 40 минут.
- Выпекайте краффин при температуре 180 градусов в течение 35 минут. Посыпьте готовый кулич сахарной пудрой.