Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів свій рецепт. Обов'язково втільте його в життя.
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Паска-крафін
- Час: 4 години 20 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- Для опари змішайте молоко, цукор, дріжджі та частину борошна. Накрийте плівкою та залиште на 2 години.
- Замішайте тісто зі всіх інгредієнтів, окрім цукрової пудри, та опари. Накрийте плівкою та поставте підходити в тепле місце на 1 годину.
- Розділіть тісто на частини, розкачайте, змастіть маслом і посипте родзинками. Загорніть у рулет, розріжте його вздовж на 2 частини, але не до кінця, та скрутіть равликом.
- Покладіть тісто у форму, накрийте плівкою і поставте в тепле місце на 40 хвилин.
- Випікайте крафін за температури 180 градусів протягом 35 хвилин. Посипте готову паску цукровою пудрою.