Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал свой рецепт. Обязательно воплотите его в жизнь.
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Паска-краффин
- Время: 4 часа 20 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- Для опары смешайте молоко, сахар, дрожжи и часть муки. Накройте пленкой и оставьте на 2 часа.
- Замешайте тесто из всех ингредиентов, кроме сахарной пудры, и опары. Накройте пленкой и поставьте подходить в теплое место на 1 час.
- Разделите тесто на части, раскатайте, смажьте маслом и посыпьте изюмом. Заверните в рулет, разрежьте его вдоль на 2 части, но не до конца, и сверните улиткой.
- Положите тесто в форму, накройте пленкой и поставьте в теплое место на 40 минут.
- Выпекайте краффин при температуре 180 градусов в течение 35 минут. Посыпьте готовый кулич сахарной пудрой.