По древнему украинскому обычаю на Пасху принято готовить традиционные блюда: колбасу, ветчину, яйца, сыр и конечно – пасху. Чтобы не потерпеть неудачу в выпекании, следует соблюдать четкие инструкции. Что об этом говорит Евгений Клопотенко – дальше в нашем материале.

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Моя мама говорила, что, готовя пасху, нужно избегать сквозняков, а мысли должны быть светлыми,
– вспоминает Евгений Клопотенко.

Как приготовить вкусную паску

Для того, чтобы ваша пасха была невероятно вкусной, следует придерживаться этих золотых правил кулинара:
– все ингредиенты должны быть комнатной температуры;
– изюм нужно помыть и хорошо высушить бумажным полотенцем;
– используйте сливочное масло;
– лучше выбрать свежие яйца;
– крепкий алкоголь – придаст выпечке неповторимый аромат;
– тесто, должно подходить в теплом месте без сквозняков.

Рецепт классической пасхи от Евгения Клопотенко

Время: 2 часа + 30 минут на выпекание
Порций: 8

Какая вкуснятина / Фото сайт Евгения Клопотенко

Приготовление:

  • В теплом молоке растворите дрожжи (лучше всего это делать руками, чтобы убедиться в отсутствии комочков).
  • Добавьте 1 столовую ложку сахара и перемешайте еще раз, чтобы сахар тоже растворился.
  • Накройте чистым полотенцем и оставьте в теплом месте на 20 минут.
  • Масса должна увеличиться вдвое, когда это произойдет, добавьте одно яйцо и желток.
  • Затем всыпьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли.
  • Добавьте размягченное сливочное масло и сметану.
  • Необходимо все ингредиенты хорошо перемешать.
  • Натрите апельсиновую цедру на мелкой терке и добавьте к тесту.
  • Выжмите сок половины апельсина и тоже добавьте в опару.
  • Хорошо перемешайте веничком, чтобы сок и цедра равномерно распределились.
  • Добавьте оставшуюся муку и перемешайте тесто до однородности.
  • Влейте в пасхальную выпечку крепкий алкоголь: коньяк, ром или виски.
  • Вымесите мягкое тесто. Чем дольше его месите, тем пухлее будет пасха.
  • Сформируйте из теста шар и выложите в большую глубокую миску, смазанную подсолнечным маслом.
  • Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час для подъема.
  • Тесто должно увеличиться в 2 – 3 раза. Когда это произойдет, обомните тесто и оставьте для подъема еще на 40 минут.
  • Снова обомните тесто и всыпьте изюм.
  • Наполните форму тестом на треть объема и оставьте в теплом месте.
  • Разогрейте духовку до 180 градусов в режиме конвекции или верхнего и нижнего нагрева.
  • Выпекайте пасху в течение 20 – 35 минут в зависимости от размера форм.
  • Приготовьте апельсиновую глазурь: в сотейник всыпьте сахарную пудру, сок апельсина и хорошо перемешайте. Получившуюся сахарную массу нанесите на пасху и украсьте посыпкой или другим декором.