По древнему украинскому обычаю на Пасху принято готовить традиционные блюда: колбасу, ветчину, яйца, сыр и конечно – пасху. Чтобы не потерпеть неудачу в выпекании, следует соблюдать четкие инструкции. Что об этом говорит Евгений Клопотенко – дальше в нашем материале.
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Моя мама говорила, что, готовя пасху, нужно избегать сквозняков, а мысли должны быть светлыми,
– вспоминает Евгений Клопотенко.
Как приготовить вкусную паску
Для того, чтобы ваша пасха была невероятно вкусной, следует придерживаться этих золотых правил кулинара:
– все ингредиенты должны быть комнатной температуры;
– изюм нужно помыть и хорошо высушить бумажным полотенцем;
– используйте сливочное масло;
– лучше выбрать свежие яйца;
– крепкий алкоголь – придаст выпечке неповторимый аромат;
– тесто, должно подходить в теплом месте без сквозняков.
Рецепт классической пасхи от Евгения Клопотенко
Время: 2 часа + 30 минут на выпекание
Порций: 8
Какая вкуснятина / Фото сайт Евгения Клопотенко
Приготовление:
- В теплом молоке растворите дрожжи (лучше всего это делать руками, чтобы убедиться в отсутствии комочков).
- Добавьте 1 столовую ложку сахара и перемешайте еще раз, чтобы сахар тоже растворился.
- Накройте чистым полотенцем и оставьте в теплом месте на 20 минут.
- Масса должна увеличиться вдвое, когда это произойдет, добавьте одно яйцо и желток.
- Затем всыпьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли.
- Добавьте размягченное сливочное масло и сметану.
- Необходимо все ингредиенты хорошо перемешать.
- Натрите апельсиновую цедру на мелкой терке и добавьте к тесту.
- Выжмите сок половины апельсина и тоже добавьте в опару.
- Хорошо перемешайте веничком, чтобы сок и цедра равномерно распределились.
- Добавьте оставшуюся муку и перемешайте тесто до однородности.
- Влейте в пасхальную выпечку крепкий алкоголь: коньяк, ром или виски.
- Вымесите мягкое тесто. Чем дольше его месите, тем пухлее будет пасха.
- Сформируйте из теста шар и выложите в большую глубокую миску, смазанную подсолнечным маслом.
- Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час для подъема.
- Тесто должно увеличиться в 2 – 3 раза. Когда это произойдет, обомните тесто и оставьте для подъема еще на 40 минут.
- Снова обомните тесто и всыпьте изюм.
- Наполните форму тестом на треть объема и оставьте в теплом месте.
- Разогрейте духовку до 180 градусов в режиме конвекции или верхнего и нижнего нагрева.
- Выпекайте пасху в течение 20 – 35 минут в зависимости от размера форм.
- Приготовьте апельсиновую глазурь: в сотейник всыпьте сахарную пудру, сок апельсина и хорошо перемешайте. Получившуюся сахарную массу нанесите на пасху и украсьте посыпкой или другим декором.