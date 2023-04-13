За древнім українським звичаєм на Великдень заведено готувати традиційні страви: ковбасу, шинку, яйця, сир та звичайно – паску. Щоб не зазнати невдачі у випіканні цієї складної випічки слід дотримуватися чітких інструкцій. Що про це говорить Євген Клопотенко – далі у нашому матеріалі.
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Моя мама говорила, що, готуючи паску, потрібно уникати протягів, а думки повинні бути світлими,
– згадує Євген Клопотенко.
Як приготувати смачну паску
Для того, щоб ваша паска була неймовірно смачна, слід дотримуватися цих золотих правил кулінара:
– всі інгредієнти мають бути кімнатної температури;
– родзинки потрібно помити та добре висушити паперовим рушником;
– використовуйте вершкове масло;
– найкраще обрати свіжі яйця;
– міцний алкоголь – надасть випічці неповторного аромату;
– тісто, має підходити в теплому місці без протягів.
Рецепт класичної паски від Євгена Клопотенка
Час: 2 години + 30 хвилин на випікання
Порцій: 8
Яка смакота / Фото сайт Євгена Клопотенка
Приготування:
- У теплому молоці розчиніть дріжджі (найкраще це робити руками, щоб переконатися у відсутності грудочок).
- Додайте 1 столову ложку цукру та ще раз перемішайте, щоб цукор теж розчинився.
- Накрийте чистим рушником та залиште в теплому місці на 20 хвилин.
- Маса має збільшитися у два рази, як це станеться, додайте одне яйце та жовток.
- Згодом всипте цукор, ванільний цукор та дрібку солі.
- Додайте розм'якшене вершкове масло та сметану.
- Необхідно всі інгредієнти добре перемішати.
- Натріть цедру апельсина на дрібній тертці та додайте до тіста.
- Вичавіть сік половини апельсина і теж додайте в опару.
- Добре перемішайте віничком, щоб сік і цедра рівномірно розподілилися.
- Додайте решту борошно та перемішайте тісто до однорідності.
- Влийте до великодньої випічки міцний алкоголь: коньяк, ром або віскі.
- Вимісіть м'яке тісто. Чим довше його місите, тим пухкішою буде паска.
- Сформуйте з тіста кулю та викладіть у велику глибоку миску, змащену соняшниковою олією.
- Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1 годину для підйому.
- Тісто має збільшитися у 2 – 3 рази. Коли це станеться обімніть тісто та залиште для підйому ще на 40 хвилин.
- Знову обімніть тісто та всипте родзинки.
- Наповніть форми тістом на третину об'єму та залиште у теплому місці.
- Розігрійте духовку до 180 градусів на режимі конвекції чи верхнього та нижнього нагріву.
- Випікайте паски протягом 20 – 35 хвилин в залежності від розміру форм.
- Приготуйте апельсинову глазур: в сотейник всипте цукрову пудру, сік половини апельсина та добре перемішайте. Отриману цукрову масу нанесіть на вистуджені паски та прикрасьте посипкою чи іншим декором.