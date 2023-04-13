Как приготовить традиционную пасху: советы и рецепт от Евгения Клопотенко

Пышная и влажная пасха – украшение пасхального стола. Известный шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко делится профессиональными секретами о том, как испечь эту ароматную сдобу.

По древнему украинскому обычаю на Пасху принято готовить традиционные блюда: колбасу, ветчину, яйца, сыр и конечно – пасху. Чтобы не потерпеть неудачу в выпекании, следует соблюдать четкие инструкции. Что об этом говорит Евгений Клопотенко – дальше в нашем материале.

Читайте также Идеально для Пасхи: рецепты мясных блюд к праздничному столу

Моя мама говорила, что, готовя пасху, нужно избегать сквозняков, а мысли должны быть светлыми,

– вспоминает Евгений Клопотенко.

Как приготовить вкусную паску

Для того, чтобы ваша пасха была невероятно вкусной, следует придерживаться этих золотых правил кулинара:

– все ингредиенты должны быть комнатной температуры;

– изюм нужно помыть и хорошо высушить бумажным полотенцем;

– используйте сливочное масло;

– лучше выбрать свежие яйца;

– крепкий алкоголь – придаст выпечке неповторимый аромат;

– тесто, должно подходить в теплом месте без сквозняков.

Рецепт классической пасхи от Евгения Клопотенко

Время: 2 часа + 30 минут на выпекание

Порций: 8

Какая вкуснятина / Фото сайт Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

– 750 – 800 грамм муки;

– 220 миллилитров теплого молока 2,5%;

– 25 грамм живых дрожжей;

– 1 яйцо;

– 1 желток;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 225 грамм сахара + 1 столовая ложка для опары;

– 10 грамм ванильного сахара;

– 1 апельсин (сок и цедра);

– 100 грамм мягкого сливочного масла 82,5%;

– 2 столовые ложки подсолнечного масла;

– 25 миллилитров коньяка/виски/рома;

– 100 грамм изюма/цукатов;

– 200 грамм сахарной пудры;

– щепотка соли;

– декоративная посыпка (опционально).

Приготовление: