Паста Алла Норма – королева итальянской кухни. Это типичное блюдо сицилийской кухни. Кушанье готовится на основе очищенных помидоров, жареных баклажанов и соленой рикоты. Происхождение названия рецепта сродни дани "Норми" известного композитора Винченцо Беллини.

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Для приготовления пасты Алла Норма выбирайте на рынке или в магазине светло-фиолетовые пузатые баклажаны и насыщенно-фиолетовые баклажаны яйцевидной формы: они наиболее подходят для жарки. Давайте вместе, шаг за шагом, разберемся, как приготовить это невероятно вкусное и сытное блюдо итальянской кухни.

Вместо соленой рикоты можно использовать копченую рикоту или брынзу, в некоторых регионах Италии рикоту заменяют моцареллой. Кроме того, сцедив пасту, ее можно выложить на жаростойкий противень и запечь в духовке до хрустящей корочки.

Рецепт пасты Алла Норма

Время: 40 минут

40 минут Порции: 2 – 4

Ингредиенты:

– 500 граммов макарон (ригатони или пенне);

– 400 миллилитров томатного соуса;

– 200 граммов соленой рикоты;

– пучок базилика;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 фиолетовых баклажана;

– оливковое масло.

Приготовление:

Для блюда нужно баклажаны помыть и нарезать ломтиками толщиной около 2 сантиметров. Хорошо высушите их, посыпьте солью во избежание горечи овоща.

Обжарьте баклажаны на сковороде с антипригарным покрытием с большим количеством оливкового масла, затем слейте его и положите сушиться на слой бумажного полотенца.

Оставьте часть баклажанов кружочками, остальное нарежьте полосками или кусочками.

Для томатного соуса выжмите у него чеснок и доведите до кипения. Немножко проварите и добавьте нарезанные баклажаны.

Отдельно отварите макароны в большом количестве подсоленной воды и, как только она сварится, процедите и заправьте томатным соусом. Можно отварить их до консистенции аль денте.

Выложите пасту на тарелки, положите на нее кусочки баклажанов и натрите соленую рикоту. Перед подачей добавьте несколько листиков свежего базилика.

Приятного тебе аппетита!