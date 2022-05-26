Паста Алла Норма – королева итальянской кухни. Это типичное блюдо сицилийской кухни. Кушанье готовится на основе очищенных помидоров, жареных баклажанов и соленой рикоты. Происхождение названия рецепта сродни дани "Норми" известного композитора Винченцо Беллини.
Читайте также Баклажаны в соусе из тунца: рецепт летнего гарнира на итальянский лад
Для приготовления пасты Алла Норма выбирайте на рынке или в магазине светло-фиолетовые пузатые баклажаны и насыщенно-фиолетовые баклажаны яйцевидной формы: они наиболее подходят для жарки. Давайте вместе, шаг за шагом, разберемся, как приготовить это невероятно вкусное и сытное блюдо итальянской кухни.
Вместо соленой рикоты можно использовать копченую рикоту или брынзу, в некоторых регионах Италии рикоту заменяют моцареллой. Кроме того, сцедив пасту, ее можно выложить на жаростойкий противень и запечь в духовке до хрустящей корочки.
Рецепт пасты Алла Норма
- Время: 40 минут
- Порции: 2 – 4
Приготовление:
- Для блюда нужно баклажаны помыть и нарезать ломтиками толщиной около 2 сантиметров. Хорошо высушите их, посыпьте солью во избежание горечи овоща.
- Обжарьте баклажаны на сковороде с антипригарным покрытием с большим количеством оливкового масла, затем слейте его и положите сушиться на слой бумажного полотенца.
- Оставьте часть баклажанов кружочками, остальное нарежьте полосками или кусочками.
- Для томатного соуса выжмите у него чеснок и доведите до кипения. Немножко проварите и добавьте нарезанные баклажаны.
- Отдельно отварите макароны в большом количестве подсоленной воды и, как только она сварится, процедите и заправьте томатным соусом. Можно отварить их до консистенции аль денте.
- Выложите пасту на тарелки, положите на нее кусочки баклажанов и натрите соленую рикоту. Перед подачей добавьте несколько листиков свежего базилика.
Приятного тебе аппетита!