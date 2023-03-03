Перекус должен быть особенным: легкая паста, которая всегда одолеет голод
Источник:Smaker
Перекусы – важный элемент нашего питания, ведь позволяют быстро перехватить что-то даже тогда, когда мы очень загружены. Эта пища должна быть не только вкусной, но и полезной, ведь о себе нужно заботиться всегда.
Когда речь заходит о перекусе, всегда первыми в голову приходят разные намазки на хлеб. Это неудивительно, ведь ей легко готовить и брать с собой.
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Паста из тунца, яиц и огурца – один из вариантов перекуса, который всегда будет уместен. Хлеб, крекер, батон – эта опция будет смаковать всегда.
Рецепт пасты из тунца, яиц и огурца
Время: до 15 минут
Порций: 3 – 4
Ингредиенты:
– банка тунца;
– 4 яйца;
– 1 авокадо;
– 3 маринованных огурца;
– горсть свежего укропа;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Яйца варим вкрутую.
- Выкладываем их в миску, добавляем авокадо и разминаем вилкой в кашеобразную консистенцию.
- Добавляем сцеженный тунец, еще раз все хорошо разминаем и перемешиваем.
- Огурцы и укроп измельчаем и добавляем в пасту.
- Солим, перчим и еще раз хорошо перемешиваем.
Приятного аппетита!