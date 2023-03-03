Коли мова заходить про перекус, завжди першими на думку спадають різні намазки на хліб. Це й не дивно, адже їй легко готувати та брати з собою.

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Паста з тунця, яєць та огірка – один з варіантів перекусу, який завжди буде доречним. Хліб, крекер, батон – ця опція смакуватиме завжди.

Рецепт пасти з тунця, яєць та огірка

Час: до 15 хвилин

Порцій: 3 – 4

Інгредієнти: – банка тунця;

– 4 яйця;

– 1 авокадо;

– 3 маринованих огірки;

– жменя свіжого кропу;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Яйця варимо на круто.

Викладаємо їх в миску, додаємо авокадо та розминаємо виделкою до кашоподібної консистенції.

Додаємо зціджений тунець, ще раз все гарно розминаємо та перемішуємо.

Огірки та кріп подрібнюємо та додаємо до пасти.

Солимо, перчимо та ще раз добре перемішуємо.

Смачного!