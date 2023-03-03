Коли мова заходить про перекус, завжди першими на думку спадають різні намазки на хліб. Це й не дивно, адже їй легко готувати та брати з собою.

Не пропустіть Біфштекс з яловичини та яйцем: швидкий рецепт для ідеального сніданку

Паста з тунця, яєць та огірка – один з варіантів перекусу, який завжди буде доречним. Хліб, крекер, батон – ця опція смакуватиме завжди.

Рецепт пасти з тунця, яєць та огірка

Час: до 15 хвилин

Порцій: 3 – 4

Приготування:

  • Яйця варимо на круто.
  • Викладаємо їх в миску, додаємо авокадо та розминаємо виделкою до кашоподібної консистенції.
  • Додаємо зціджений тунець, ще раз все гарно розминаємо та перемішуємо.
  • Огірки та кріп подрібнюємо та додаємо до пасти.
  • Солимо, перчимо та ще раз добре перемішуємо.

Смачного!