Когда речь заходит о перекусе, всегда первыми в голову приходят разные намазки на хлеб. Это неудивительно, ведь ей легко готовить и брать с собой.
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Паста из тунца, яиц и огурца – один из вариантов перекуса, который всегда будет уместен. Хлеб, крекер, батон – эта опция будет смаковать всегда.
Рецепт пасты из тунца, яиц и огурца
Время: до 15 минут
Порций: 3 – 4
Приготовление:
- Яйца варим вкрутую.
- Выкладываем их в миску, добавляем авокадо и разминаем вилкой в кашеобразную консистенцию.
- Добавляем сцеженный тунец, еще раз все хорошо разминаем и перемешиваем.
- Огурцы и укроп измельчаем и добавляем в пасту.
- Солим, перчим и еще раз хорошо перемешиваем.
Приятного аппетита!