Когда речь заходит о перекусе, всегда первыми в голову приходят разные намазки на хлеб. Это неудивительно, ведь ей легко готовить и брать с собой.

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Паста из тунца, яиц и огурца – один из вариантов перекуса, который всегда будет уместен. Хлеб, крекер, батон – эта опция будет смаковать всегда.

Рецепт пасты из тунца, яиц и огурца

Время: до 15 минут

Порций: 3 – 4

Ингредиенты: – банка тунца;

– 4 яйца;

– 1 авокадо;

– 3 маринованных огурца;

– горсть свежего укропа;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Яйца варим вкрутую.

Выкладываем их в миску, добавляем авокадо и разминаем вилкой в кашеобразную консистенцию.

Добавляем сцеженный тунец, еще раз все хорошо разминаем и перемешиваем.

Огурцы и укроп измельчаем и добавляем в пасту.

Солим, перчим и еще раз хорошо перемешиваем.

Приятного аппетита!