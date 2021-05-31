Как приготовить пасту Фузилли с курицей и грибами: простой рецепт блюда

31 мая 2021 , 12:45
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Как приготовить пасту Фузилли с курицей и грибами. Мы подготовили для вас простой рецепт, который вы можете приготовить дома, Вкусная паста за 20 минут – как в ресторане.

Существует множество рецептов пасты, которые прекрасно сочетаются с любыми продуктами. Блюдо готовится с курицей, грибами в сливочном соусе.

Фузилли – классическая итальянская паста в виде спирали длиной 1 – 7 сантиметров, которые готовят из твердых сортов пшеницы.

Читайте также Котлета по–киевски: история происхождения блюда и домашний рецепт

  • Время: 20 – 25 минут 
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность на 100 граммов: 137

Как приготовить пасту Фузилли с курицей и грибами

Ингредиенты:
– 250 граммов пасты;
– 150 граммов куриного филе;
– 150 граммов грибов;
– 1 луковица;
– сливки 33%
– 1 столовая ложка оливкового масла
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– твердый сыр;
– специи;
– перец;
– соль.
  1. В кастрюлю с кипятком выложите макароны, добавьте соль, отварите в течение 10 минут до состояния аль-данте. Сцедите воду.
  2. Куриное филе тщательно помойте, обсушите полотенцем, нарежьте ломтиками.
  3. Грибы помойте, нарежьте ломтиками.
  4. Лук, чеснок очистите, измельчите ножом.
  5. Твердый сыр натрите на крупной терке.
  6. На разогретую сковороду с маслом выложите лук, чеснок, обжарьте до румяной корочки, добавьте курятину, грибы, соль, перец, специи, тушите 10 минут.
  7. Далее  – добавьте сливки, готовые макароны, перемешайте, тушите еще несколько минут.
  8. Готовое блюдо выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Автор: Євгенія Тугушева