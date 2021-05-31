Как приготовить пасту Фузилли с курицей и грибами: простой рецепт блюда

Как приготовить пасту Фузилли с курицей и грибами. Мы подготовили для вас простой рецепт, который вы можете приготовить дома, Вкусная паста за 20 минут – как в ресторане.
Существует множество рецептов пасты, которые прекрасно сочетаются с любыми продуктами. Блюдо готовится с курицей, грибами в сливочном соусе.
Фузилли – классическая итальянская паста в виде спирали длиной 1 – 7 сантиметров, которые готовят из твердых сортов пшеницы.
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- Время: 20 – 25 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 137
Как приготовить пасту Фузилли с курицей и грибамиИнгредиенты:
– 250 граммов пасты;
– 150 граммов куриного филе;
– 150 граммов грибов;
– 1 луковица;
– сливки 33%
– 1 столовая ложка оливкового масла
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– твердый сыр;
– специи;
– перец;
– соль.
- В кастрюлю с кипятком выложите макароны, добавьте соль, отварите в течение 10 минут до состояния аль-данте. Сцедите воду.
- Куриное филе тщательно помойте, обсушите полотенцем, нарежьте ломтиками.
- Грибы помойте, нарежьте ломтиками.
- Лук, чеснок очистите, измельчите ножом.
- Твердый сыр натрите на крупной терке.
- На разогретую сковороду с маслом выложите лук, чеснок, обжарьте до румяной корочки, добавьте курятину, грибы, соль, перец, специи, тушите 10 минут.
- Далее – добавьте сливки, готовые макароны, перемешайте, тушите еще несколько минут.
- Готовое блюдо выложите на тарелку. Приятного аппетита!