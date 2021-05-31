Существует множество рецептов пасты, которые прекрасно сочетаются с любыми продуктами. Блюдо готовится с курицей, грибами в сливочном соусе.

Фузилли – классическая итальянская паста в виде спирали длиной 1 – 7 сантиметров, которые готовят из твердых сортов пшеницы.

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  • Время: 20 – 25 минут 
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность на 100 граммов: 137

Как приготовить пасту Фузилли с курицей и грибами

  1. В кастрюлю с кипятком выложите макароны, добавьте соль, отварите в течение 10 минут до состояния аль-данте. Сцедите воду.
  2. Куриное филе тщательно помойте, обсушите полотенцем, нарежьте ломтиками.
  3. Грибы помойте, нарежьте ломтиками.
  4. Лук, чеснок очистите, измельчите ножом.
  5. Твердый сыр натрите на крупной терке.
  6. На разогретую сковороду с маслом выложите лук, чеснок, обжарьте до румяной корочки, добавьте курятину, грибы, соль, перец, специи, тушите 10 минут.
  7. Далее  – добавьте сливки, готовые макароны, перемешайте, тушите еще несколько минут.
  8. Готовое блюдо выложите на тарелку. Приятного аппетита!