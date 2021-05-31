Існує безліч рецептів пасти, які чудово поєднуються з будь-якими продуктами. Страва готується курятиною та грибами у вершковому соусі. 

Фузіллі — класична італійська паста у вигляді спіралі довжиною 1 — 7 сантиметрів, які готують із твердих сортів пшениці. Найкраще використовувати 

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  • Час: 20 – 25 хвилин 
  • Порції: 2 – 3
  • Калорійність на 100 грамів: 137

Як приготувати пасту Фузіллі з курятиною та грибами

  1. У каструлю з окропом викладіть макарони, додайте сіль, відваріть протягом 10 хвилин до стану аль-данте. Зцідіть воду.
  2. Куряче філе ретельно помийте, обсушіть рушником, наріжте скибочками.
  3. Гриби помийте, наріжте скибочками.
  4. Цибулю, часник почистіть, подрібніть ножем.
  5. Твердий сир натріть на грубій тертці.
  6. На розігріту пательню з олією викладіть цибулю, часник, обсмажте до рум'яної скоринки, додайте курятину, гриби, сіль, перець, спеції, тушкуйте 10 хвилин.
  7. Далі – додайте вершки, готові макарони, перемішайте, тушкуйте ще кілька хвилин.
  8. Готову страву викладіть на тарілку. Смачного!