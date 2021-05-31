Існує безліч рецептів пасти, які чудово поєднуються з будь-якими продуктами. Страва готується курятиною та грибами у вершковому соусі.
Фузіллі — класична італійська паста у вигляді спіралі довжиною 1 — 7 сантиметрів, які готують із твердих сортів пшениці. Найкраще використовувати
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- Час: 20 – 25 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 137
Як приготувати пасту Фузіллі з курятиною та грибами
- У каструлю з окропом викладіть макарони, додайте сіль, відваріть протягом 10 хвилин до стану аль-данте. Зцідіть воду.
- Куряче філе ретельно помийте, обсушіть рушником, наріжте скибочками.
- Гриби помийте, наріжте скибочками.
- Цибулю, часник почистіть, подрібніть ножем.
- Твердий сир натріть на грубій тертці.
- На розігріту пательню з олією викладіть цибулю, часник, обсмажте до рум'яної скоринки, додайте курятину, гриби, сіль, перець, спеції, тушкуйте 10 хвилин.
- Далі – додайте вершки, готові макарони, перемішайте, тушкуйте ще кілька хвилин.
- Готову страву викладіть на тарілку. Смачного!