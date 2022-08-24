Паста с грибным соусом – отличный выбор на все случаи жизни. Это блюдо легко и быстро готовить, также к нему можно добавить любое мясо.

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Базовыми для рецепта являются шампиньоны, но вы можете отдать предпочтение тем грибам, которые вам удалось найти своими силами.

Рецепт макарон с грибным соусом

Время: 45 минут

Порций: 4

Блюдо сезона / Фото przepisy

Ингредиенты:

500 граммов любимых макарон (например, трубочки, веточки, бантики);

600 граммов шампиньонов или других грибов;

2 маленькие луковицы;

2 зубчика чеснока;

пол стакана сливок 30%;

2 столовые ложки сливочного масла;

2 столовые ложки оливкового масла;

5 столовых ложек измельченной петрушки;

соль и перец по вкусу.

Приготовление: