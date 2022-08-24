Паста с грибным соусом – отличный выбор на все случаи жизни. Это блюдо легко и быстро готовить, также к нему можно добавить любое мясо.
Читайте также Курица в духовке: минимум усилий, максимум вкуса
Базовыми для рецепта являются шампиньоны, но вы можете отдать предпочтение тем грибам, которые вам удалось найти своими силами.
Рецепт макарон с грибным соусом
Время: 45 минут
Порций: 4
Блюдо сезона / Фото przepisy
Ингредиенты:
- 500 граммов любимых макарон (например, трубочки, веточки, бантики);
- 600 граммов шампиньонов или других грибов;
- 2 маленькие луковицы;
- 2 зубчика чеснока;
- пол стакана сливок 30%;
- 2 столовые ложки сливочного масла;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- 5 столовых ложек измельченной петрушки;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Вскипятите воду для макарон, приправьте солью и небольшим количеством масла.
- Сварите макароны согласно инструкции на упаковке.
- Шампиньоны помойте и нарежьте пластинками.
- Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками.
- Чеснок выдавите через пресс или натрите на мелкой терке.
- Разогрейте на сковороде оливковое масло, затем обжарьте на нем нарезанный лук.
- К глазированному луку добавить чеснок и грибы.
- Жарьте все без крышки около 7 минут, чтобы грибы подрумянились.
- Добавьте к грибам 2 столовых ложки масла, петрушку и соль. Жарьте все около 3 минут.
- Влейте в грибы сливки, приправьте по желанию перцем, солью или любыми другими специями. Доведите до кипения, затем отставьте с огня.
- Подавайте макароны с густым соусом. Можно посыпать петрушкой.
- Если грибная подливка получилась недостаточно густой, можно варить ее дольше на слабом огне, постоянно помешивая.