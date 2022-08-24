Паста з грибним соусом – чудовий вибір на всі випадки життя. Цю страву легко та швидко готувати, також до неї можна додати будь-яке м'ясо.

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Базовими для рецепта є печериці, але ви можете надати перевагу тим грибам, які вам вдалося "вполювати" самотужки.

Рецепт макаронів з грибним соусом

Час: 45 хвилин

Порцій: 4

Страва сезону / Фото przepisy

Інгредієнти:

500 грамів улюблених макаронів (наприклад, трубочки, гілочки, бантики);

600 грамів печериць або інших грибів;

2 маленькі цибулини;

2 зубчики часнику;

пів склянки вершків 30%;

2 столові ложки вершкового масла;

2 столові ложки оливкової олії;

5 столових ложок подрібненої петрушки;

сіль і перець за смаком.

Приготування: