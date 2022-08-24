Начало сезона: рецепт макарон в грибном соусе

24 августа 2022 , 18:10
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Источник:

Оnet

"Охота" за грибами – одно из любимых развлечений украинцев. Из них можно приготовить множество блюд, а грибные соусы станут ярким дополнением к любой трапезе.

Паста с грибным соусом – отличный выбор на все случаи жизни. Это блюдо легко и быстро готовить, также к нему можно добавить любое мясо.

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Базовыми для рецепта являются шампиньоны, но вы можете отдать предпочтение тем грибам, которые вам удалось найти своими силами.

Рецепт макарон с грибным соусом

Время: 45 минут
Порций: 4

Блюдо сезона / Фото przepisy

Ингредиенты:

  • 500 граммов любимых макарон (например, трубочки, веточки, бантики);
  • 600 граммов шампиньонов или других грибов;
  • 2 маленькие луковицы;
  • 2 зубчика чеснока;
  • пол стакана сливок 30%;
  • 2 столовые ложки сливочного масла;
  • 2 столовые ложки оливкового масла;
  • 5 столовых ложек измельченной петрушки;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Вскипятите воду для макарон, приправьте солью и небольшим количеством масла.
  2. Сварите макароны согласно инструкции на упаковке.
  3. Шампиньоны помойте и нарежьте пластинками.
  4. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками.
  5. Чеснок выдавите через пресс или натрите на мелкой терке.
  6. Разогрейте на сковороде оливковое масло, затем обжарьте на нем нарезанный лук.
  7. К глазированному луку добавить чеснок и грибы.
  8. Жарьте все без крышки около 7 минут, чтобы грибы подрумянились.
  9. Добавьте к грибам 2 столовых ложки масла, петрушку и соль. Жарьте все около 3 минут.
  10. Влейте в грибы сливки, приправьте по желанию перцем, солью или любыми другими специями. Доведите до кипения, затем отставьте с огня.
  11. Подавайте макароны с густым соусом. Можно посыпать петрушкой.
  12. Если грибная подливка получилась недостаточно густой, можно варить ее дольше на слабом огне, постоянно помешивая.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська