Як приготувати спагеті Карбонара: рецепт шеф-кухаря Володимира Ярославського
Приготувати справжню італійську пасту Карбонара досить складно, якщо не мати вірного та перевіреного рецепта. Шеф-кухар Володимир Ярославський радо розповів кілька своїх секретів щодо приготування страви.
Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився із читачами своїм рецептом пасти Карбонара та виклав його на своїй сторінці в інстаграм.
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Шеф-кухар стверджує, що варіантів приготування популярної італійської пасти безліч, до неї додають і Паремзан, і Пекоріно-Романо, кухарі готують її й на жовтках, інші на яйцях… Головне, що у Карбонарі не має вершків!
Володимир Ярославський наголошує, що саме вершки ніколи не додають у класичний рецепт Карбонари.
Для приготування однієї ситної порції пасти Карбонара нам потрібно:
Як приготувати пасту Карбонара вдома
- Відваріть спагеті аль-денте у підсоленій воді.
- Панчету наріжте невеликими шматочками та обсмажте на сковорідці – зніміть з вогню.
- Додайте до жиру, що залишився на сковорідці бульйон, вершкове масло та перемішайте.
- У окремій мисці змішайте яйце та пармезан, вилийте суміш на сковорідку та поперчіть. Ретельно розмішуйте соус на сковорідці вінчиком та потрохи нагрівайте масу.
- Ставимо пательню на невеликий вогонь і постійно помішуючи віночком нагріваємо суміш. Володимир Ярославський робить ось так: прогріває трохи сковорідку, знімає з вогню, прогріває знову і знову знімає з вогню. Процес трудомісткий і вимагає навичок – важливо не перетримати яйце, інакше буде згорнутий білок-омлет.
- Коли суміш для пасти стала схожою на соус відставляємо сковорідку та додаємо спагеті.
- Не забудьте попередньо струсити спагеті від води.
- Ретельно вимішуйте спагеті з соусом на сковорідці періодично нагріваючи її низ на плиті.
Подавайте готову страву одразу до столу, солити Карбонару не потрібно, адже панчетта або бекон додадуть їй потрібної солоності. Смачного!
Джерело: SmachnoNews
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