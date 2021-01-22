Приготувати справжню італійську пасту Карбонара досить складно, якщо не мати вірного та перевіреного рецепта. Шеф-кухар Володимир Ярославський радо розповів кілька своїх секретів щодо приготування страви.

Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився із читачами своїм рецептом пасти Карбонара та виклав його на своїй сторінці в інстаграм.

Читайте також Як приготувати стейк вдома розповідає шеф-кухар Володимир Ярославський

Шеф-кухар стверджує, що варіантів приготування популярної італійської пасти безліч, до неї додають і Паремзан, і Пекоріно-Романо, кухарі готують її й на жовтках, інші на яйцях… Головне, що у Карбонарі не має вершків!

Володимир Ярославський наголошує, що саме вершки ніколи не додають у класичний рецепт Карбонари.

Для приготування однієї ситної порції пасти Карбонара нам потрібно:

Інгредієнти:

– 120 г спагеті;

- 70 г панчетти або копченого бекону;

– 50 г сиру Пармезан;

– 15 г вершкового масла;

– 1 ціле яйце;

– чорний мелений перець;

– 30 г курячого або овочевого бульйону.

Як приготувати пасту Карбонара вдома

Відваріть спагеті аль-денте у підсоленій воді. Панчету наріжте невеликими шматочками та обсмажте на сковорідці – зніміть з вогню. Додайте до жиру, що залишився на сковорідці бульйон, вершкове масло та перемішайте. У окремій мисці змішайте яйце та пармезан, вилийте суміш на сковорідку та поперчіть. Ретельно розмішуйте соус на сковорідці вінчиком та потрохи нагрівайте масу. Ставимо пательню на невеликий вогонь і постійно помішуючи віночком нагріваємо суміш. Володимир Ярославський робить ось так: прогріває трохи сковорідку, знімає з вогню, прогріває знову і знову знімає з вогню. Процес трудомісткий і вимагає навичок – важливо не перетримати яйце, інакше буде згорнутий білок-омлет. Коли суміш для пасти стала схожою на соус відставляємо сковорідку та додаємо спагеті. Не забудьте попередньо струсити спагеті від води. Ретельно вимішуйте спагеті з соусом на сковорідці періодично нагріваючи її низ на плиті.

Подавайте готову страву одразу до столу, солити Карбонару не потрібно, адже панчетта або бекон додадуть їй потрібної солоності. Смачного!