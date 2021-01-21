На первый взгляд кажется, что приготовить стейк может каждый, но чтобы приготовить его правильно, нужно знать несколько золотых правил приготовления мяса. Владимир Ярославский с радостью поделился своими секретами приготовления правильного сочного стейка.

Шеф-повар ресторана Lucky, судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" и "Мастер Шеф. Профессионалы" Владимир Ярославский поделился секретами приготовления настоящего стейка на своей странице в инстаграм.

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Шеф-повар назвал основные условия приготовления стейка – от выбора мяса до температуры, которая должна быть внутри мяса в соответствии с выбранной вами прожаркок. Итак, давайте учиться и готовить вместе!

Как правильно готовить стейк дома

Выбирайте для стейка специальное мясо, обычно это сухая или влажная выдержка и порода. Владимир Ярославский отметил, что чаще всего ее называют – мраморное мясо. Правильный стейк нарезан толщиной 2,5-3,5 см. Заранее достаньте мясо из холодильника перед приготовлением, лучше всего за час до жарки. Прожарку каждый выбирает в соответствии с его вкусами, но шеф-повар советует выбирать Medium или Medium rare. Не солите мясо сразу, специи нужно добавлять на вторую жарку, иначе ваш стейк будет выделять много сока. Обязательно готовьте стейк дома на разогретой сковородке с маслом. Обжаривайте мясо с обеих сторон по 2 раза до румяной корочки. После первого этапа приготовления стейка переложите мясо на деревянную доску с фольгой, заверните его в нее и отложите на 10-15 минут, чтобы соки равномерно разошлись по стейку. Снова разогрейте сковородку, выложите мясо и уже смело можете добавлять травы и специи. Снова доводим стейк до золотистой корочки.

Шеф-повар подчеркнул, что правильно приготовленный стейк не "течет" по тарелке, то есть все соки остаются в мясе.

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Температура внутри стейка, согласно наблюдениям шеф-повара Владимира Ярославского, в зависимости от выбранной вами прожарки должна быть такой:

– Rare (сырой) 39-41 градусов;

– Medium rare 42-47 градусов;

– Medium 48-53 градуса;

– Medium well 57 градусов;

– Well done 65 градусов;

– Very well done 75 градусов.

Владимир Ярославский как шеф-повар не рекомендует последние две прожарки, отмечает, что лучше уж готовить тушеное мясо. Но, если вы употребляете только хорошо приготовленное мясо – эти прожарки вам подойдут идеально.



Степени прожарки стейка/инфографика Смачно 24