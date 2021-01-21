Как приготовить стейк дома: рассказывает шеф-повар Владимир Ярославский
На первый взгляд кажется, что приготовить стейк может каждый, но чтобы приготовить его правильно, нужно знать несколько золотых правил приготовления мяса. Владимир Ярославский с радостью поделился своими секретами приготовления правильного сочного стейка.
Шеф-повар ресторана Lucky, судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" и "Мастер Шеф. Профессионалы" Владимир Ярославский поделился секретами приготовления настоящего стейка на своей странице в инстаграм.
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Шеф-повар назвал основные условия приготовления стейка – от выбора мяса до температуры, которая должна быть внутри мяса в соответствии с выбранной вами прожаркок. Итак, давайте учиться и готовить вместе!
Как правильно готовить стейк дома
- Выбирайте для стейка специальное мясо, обычно это сухая или влажная выдержка и порода. Владимир Ярославский отметил, что чаще всего ее называют – мраморное мясо.
- Правильный стейк нарезан толщиной 2,5-3,5 см.
- Заранее достаньте мясо из холодильника перед приготовлением, лучше всего за час до жарки.
- Прожарку каждый выбирает в соответствии с его вкусами, но шеф-повар советует выбирать Medium или Medium rare.
- Не солите мясо сразу, специи нужно добавлять на вторую жарку, иначе ваш стейк будет выделять много сока.
- Обязательно готовьте стейк дома на разогретой сковородке с маслом. Обжаривайте мясо с обеих сторон по 2 раза до румяной корочки.
- После первого этапа приготовления стейка переложите мясо на деревянную доску с фольгой, заверните его в нее и отложите на 10-15 минут, чтобы соки равномерно разошлись по стейку.
- Снова разогрейте сковородку, выложите мясо и уже смело можете добавлять травы и специи. Снова доводим стейк до золотистой корочки.
Шеф-повар подчеркнул, что правильно приготовленный стейк не "течет" по тарелке, то есть все соки остаются в мясе.
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Температура внутри стейка, согласно наблюдениям шеф-повара Владимира Ярославского, в зависимости от выбранной вами прожарки должна быть такой:
Владимир Ярославский как шеф-повар не рекомендует последние две прожарки, отмечает, что лучше уж готовить тушеное мясо. Но, если вы употребляете только хорошо приготовленное мясо – эти прожарки вам подойдут идеально.
Степени прожарки стейка/инфографика Смачно 24
Источник: SmachnoNews
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