Попробуйте за 15 минут приготовить что-то вкуснее: рецепт пасты с лососем и брокколи

2 апреля 2024, 13:30
Читати новину українською

Источник:

ВВС Пища

Ритм жизни ускоряется чуть ли не с каждым днем. В таких условиях стоит всегда иметь под рукой рецепт, который позволит поставить вкусное блюдо к столу за считанные минуты.

Это блюдо можно приготовить за 15 минут, что делает его идеальной опцией для быстрого обеда или ужина после тяжелого дня. Экономия времени не заставит жертвовать вкусом – популярность этой пасты является лучшим тому подтверждением.

Читайте также 4 рецепта с сельдью ТМ "Водный Мир", от которых все будут в восторге

Рецепт пасты с лососем и брокколи

Время: 15 – 20 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

150 граммов любых макаронных изделий;
– 150 мелко нарезанной капусты брокколи;
1 столовая ложка оливкового масла;
– половина нарезанной ломтиками луковицы;
– 200 граммов филе лосося, нарезанных кусочками;
– 100 миллилитров сливок;
– цедра половины маленького лимона;
– соль и перец по вкусу.

Секрет удачного блюда – в отборных продуктах. Поэтому отдавайте предпочтение лишь надежным и проверенным производителям. Таким как ТМ "Водный Мир" – безоговорочному лидеру на украинском рынке морепродуктов, который на протяжении 22 лет поставляет высококачественную продукцию, что еще ни разу не подводила потребителей.

Приготовление:

  1. Большую кастрюлю наполняем водой на половину, солим и доводим до кипения.
  2. Варим макароны в соответствии с инструкциями на упаковке.
  3. За три минуты до готовности пасты добавляем в воду брокколи.
  4. На сковородке жарим лук до золотистого цвета.
  5. Добавляем лосось и готовим еще минуту.
  6. Добавляем на сковородку сливки и черпак воды из пасты. Солим и перчим.
  7. Доводим до слабого кипения и готовим 3 – 4 минуты.
  8. Сливаем пасту и брокколи ни добавляем на сковородку.
  9. Добавляем цедру лимона, хорошо перемешиваем и готовим несколько минут.

Приятного аппетита!

Этот секрет надо знать всем: какой ингредиент сделает цвет бульона непревзойденным.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська