Попробуйте за 15 минут приготовить что-то вкуснее: рецепт пасты с лососем и брокколи
Источник:ВВС Пища
Ритм жизни ускоряется чуть ли не с каждым днем. В таких условиях стоит всегда иметь под рукой рецепт, который позволит поставить вкусное блюдо к столу за считанные минуты.
Это блюдо можно приготовить за 15 минут, что делает его идеальной опцией для быстрого обеда или ужина после тяжелого дня. Экономия времени не заставит жертвовать вкусом – популярность этой пасты является лучшим тому подтверждением.
Читайте также 4 рецепта с сельдью ТМ "Водный Мир", от которых все будут в восторге
Рецепт пасты с лососем и брокколи
Время: 15 – 20 минут
Порций: 2
Ингредиенты:
– 150 граммов любых макаронных изделий;
– 150 мелко нарезанной капусты брокколи;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– половина нарезанной ломтиками луковицы;
– 200 граммов филе лосося, нарезанных кусочками;
– 100 миллилитров сливок;
– цедра половины маленького лимона;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Большую кастрюлю наполняем водой на половину, солим и доводим до кипения.
- Варим макароны в соответствии с инструкциями на упаковке.
- За три минуты до готовности пасты добавляем в воду брокколи.
- На сковородке жарим лук до золотистого цвета.
- Добавляем лосось и готовим еще минуту.
- Добавляем на сковородку сливки и черпак воды из пасты. Солим и перчим.
- Доводим до слабого кипения и готовим 3 – 4 минуты.
- Сливаем пасту и брокколи ни добавляем на сковородку.
- Добавляем цедру лимона, хорошо перемешиваем и готовим несколько минут.
Приятного аппетита!Этот секрет надо знать всем: какой ингредиент сделает цвет бульона непревзойденным.