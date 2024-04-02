Цю страву можна приготувати за 15 хвилин, що робить її ідеальною опцією для швидкого обіду чи вечерю після важкого дня. Економія часу не змусить жертвувати смаком – популярність цієї пасти є найкращим тому підтвердженням.

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Рецепт пасти з лососем та брокколі

Час: 15 – 20 хвилин

Порцій: 2

Приготування:

  1. Велику каструлю наповнюємо водою на половину, солимо та доводимо до кипіння.
  2. Варимо макарони відповідно до інструкцій на упаковці.
  3. За три хвилини до готовності пасти додаємо у воду брокколі.
  4. На сковорідці смажимо цибулю до золотистого кольору.
  5. Додаємо лосось і готуємо ще хвилину.
  6. Додаємо на сковорідку вершки та черпак води з пасти. Солимо та перчимо.
  7. Доводимо до слабкого кипіння та готуємо 3 – 4 хвилини.
  8. Зливаємо пасту та брокколі ні додаємо на сковорідку.
  9. Додаємо цедру лимона, добре перемішуємо та готуємо кілька хвилин.

Смачного!