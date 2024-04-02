Цю страву можна приготувати за 15 хвилин, що робить її ідеальною опцією для швидкого обіду чи вечерю після важкого дня. Економія часу не змусить жертвувати смаком – популярність цієї пасти є найкращим тому підтвердженням.

Читайте також 4 рецепти з оселедцем ТМ "Водний Світ", від яких усі будуть в захваті

Рецепт пасти з лососем та брокколі

Час: 15 – 20 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти: – 150 грамів будь-яких макаронних виробів;

– 150 дрібно нарізаної капусти брокколі;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– половина нарізаної скибками цибулини;

– 200 грамів філе лосося, нарізаних шматочками;

– 100 мілілітрів вершків;

– цедра половини маленького лимона;

– сіль та перець до смаку.

Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ "Водний Світ" – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів.

Приготування:

Велику каструлю наповнюємо водою на половину, солимо та доводимо до кипіння. Варимо макарони відповідно до інструкцій на упаковці. За три хвилини до готовності пасти додаємо у воду брокколі. На сковорідці смажимо цибулю до золотистого кольору. Додаємо лосось і готуємо ще хвилину. Додаємо на сковорідку вершки та черпак води з пасти. Солимо та перчимо. Доводимо до слабкого кипіння та готуємо 3 – 4 хвилини. Зливаємо пасту та брокколі ні додаємо на сковорідку. Додаємо цедру лимона, добре перемішуємо та готуємо кілька хвилин.

Смачного!

Цей секрет треба знати усім: який інгредієнт зробить колір бульйону неперевершеним.