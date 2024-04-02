Цю страву можна приготувати за 15 хвилин, що робить її ідеальною опцією для швидкого обіду чи вечерю після важкого дня. Економія часу не змусить жертвувати смаком – популярність цієї пасти є найкращим тому підтвердженням.
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Рецепт пасти з лососем та брокколі
Час: 15 – 20 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- Велику каструлю наповнюємо водою на половину, солимо та доводимо до кипіння.
- Варимо макарони відповідно до інструкцій на упаковці.
- За три хвилини до готовності пасти додаємо у воду брокколі.
- На сковорідці смажимо цибулю до золотистого кольору.
- Додаємо лосось і готуємо ще хвилину.
- Додаємо на сковорідку вершки та черпак води з пасти. Солимо та перчимо.
- Доводимо до слабкого кипіння та готуємо 3 – 4 хвилини.
- Зливаємо пасту та брокколі ні додаємо на сковорідку.
- Додаємо цедру лимона, добре перемішуємо та готуємо кілька хвилин.
Смачного!