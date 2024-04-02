Это блюдо можно приготовить за 15 минут, что делает его идеальной опцией для быстрого обеда или ужина после тяжелого дня. Экономия времени не заставит жертвовать вкусом – популярность этой пасты является лучшим тому подтверждением.

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Рецепт пасты с лососем и брокколи

Время: 15 – 20 минут

Порций: 2

Ингредиенты: – 150 граммов любых макаронных изделий;

– 150 мелко нарезанной капусты брокколи;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– половина нарезанной ломтиками луковицы;

– 200 граммов филе лосося, нарезанных кусочками;

– 100 миллилитров сливок;

– цедра половины маленького лимона;

– соль и перец по вкусу.

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Приготовление:

Большую кастрюлю наполняем водой на половину, солим и доводим до кипения. Варим макароны в соответствии с инструкциями на упаковке. За три минуты до готовности пасты добавляем в воду брокколи. На сковородке жарим лук до золотистого цвета. Добавляем лосось и готовим еще минуту. Добавляем на сковородку сливки и черпак воды из пасты. Солим и перчим. Доводим до слабого кипения и готовим 3 – 4 минуты. Сливаем пасту и брокколи ни добавляем на сковородку. Добавляем цедру лимона, хорошо перемешиваем и готовим несколько минут.

Приятного аппетита!

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