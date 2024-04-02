Это блюдо можно приготовить за 15 минут, что делает его идеальной опцией для быстрого обеда или ужина после тяжелого дня. Экономия времени не заставит жертвовать вкусом – популярность этой пасты является лучшим тому подтверждением.
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Рецепт пасты с лососем и брокколи
Время: 15 – 20 минут
Порций: 2
Приготовление:
- Большую кастрюлю наполняем водой на половину, солим и доводим до кипения.
- Варим макароны в соответствии с инструкциями на упаковке.
- За три минуты до готовности пасты добавляем в воду брокколи.
- На сковородке жарим лук до золотистого цвета.
- Добавляем лосось и готовим еще минуту.
- Добавляем на сковородку сливки и черпак воды из пасты. Солим и перчим.
- Доводим до слабого кипения и готовим 3 – 4 минуты.
- Сливаем пасту и брокколи ни добавляем на сковородку.
- Добавляем цедру лимона, хорошо перемешиваем и готовим несколько минут.
Приятного аппетита!