Это блюдо можно приготовить за 15 минут, что делает его идеальной опцией для быстрого обеда или ужина после тяжелого дня. Экономия времени не заставит жертвовать вкусом – популярность этой пасты является лучшим тому подтверждением.

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Рецепт пасты с лососем и брокколи

Время: 15 – 20 минут

Порций: 2

Приготовление:

  1. Большую кастрюлю наполняем водой на половину, солим и доводим до кипения.
  2. Варим макароны в соответствии с инструкциями на упаковке.
  3. За три минуты до готовности пасты добавляем в воду брокколи.
  4. На сковородке жарим лук до золотистого цвета.
  5. Добавляем лосось и готовим еще минуту.
  6. Добавляем на сковородку сливки и черпак воды из пасты. Солим и перчим.
  7. Доводим до слабого кипения и готовим 3 – 4 минуты.
  8. Сливаем пасту и брокколи ни добавляем на сковородку.
  9. Добавляем цедру лимона, хорошо перемешиваем и готовим несколько минут.

Приятного аппетита!