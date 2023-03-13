Доступная изысканность: рецепт пасты с болоньезе и моцареллой

Когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусненькое, на помощь всегда придет итальянская кухня. Макароны, несколько приложений – и вкусное блюдо уже на вашем столе.

Быстрое, но невероятно вкусное блюдо – это то, что пригодится каждой хозяйке. Паста с соусом, мясом и сыром станет идеальной трапезой в любое время дня.

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Рецепт пасты с болоньезе и моцареллой

Время: 30 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 грамм пасты тальятелле;

– 300 грамм говяжьего фарша;

– 400 грамм консервированных помидоров (нарезанных кубиками);

– 1 упаковка сыра моцарелла;

– 1 зубчик чеснока;

– свежий или сушеный базилик;

– 2 столовых ложки масла.

Приготовление:

Варим пасту аль денте и процеживаем.

Моцареллу грубо натираем.

Измельчаем чеснок и обжариваем на растительном масле в течение 1 – 2 минут.

Добавляем мясо и готовим, пока оно не потеряет розовый цвет, обычно на это нужно 5 – 7 минут.

Добавляем помидоры. Доводим до кипения, убавляем огонь и готовим 10 минут.

Смешиваем спагетти с соусом.

Подаем к столу с моцареллой и базиликом.

Приятного аппетита!