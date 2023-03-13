Доступная изысканность: рецепт пасты с болоньезе и моцареллой

13 марта 2023, 13:15
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Источник:

przepisy

Когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусненькое, на помощь всегда придет итальянская кухня. Макароны, несколько приложений – и вкусное блюдо уже на вашем столе.

Быстрое, но невероятно вкусное блюдо – это то, что пригодится каждой хозяйке. Паста с соусом, мясом и сыром станет идеальной трапезой в любое время дня.

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Рецепт пасты с болоньезе и моцареллой

Время: 30 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

400 грамм пасты тальятелле;
– 300 грамм говяжьего фарша;
– 400 грамм консервированных помидоров (нарезанных кубиками);
– 1 упаковка сыра моцарелла;
– 1 зубчик чеснока;
– свежий или сушеный базилик;
– 2 столовых ложки масла.

Приготовление:

  • Варим пасту аль денте и процеживаем.
  • Моцареллу грубо натираем.
  • Измельчаем чеснок и обжариваем на растительном масле в течение 1 – 2 минут.
  • Добавляем мясо и готовим, пока оно не потеряет розовый цвет, обычно на это нужно 5 – 7 минут.
  • Добавляем помидоры. Доводим до кипения, убавляем огонь и готовим 10 минут.
  • Смешиваем спагетти с соусом.
  • Подаем к столу с моцареллой и базиликом.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська