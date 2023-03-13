Доступная изысканность: рецепт пасты с болоньезе и моцареллой
13 марта 2023, 13:15Читати новину українською
Источник:przepisy
Когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусненькое, на помощь всегда придет итальянская кухня. Макароны, несколько приложений – и вкусное блюдо уже на вашем столе.
Быстрое, но невероятно вкусное блюдо – это то, что пригодится каждой хозяйке. Паста с соусом, мясом и сыром станет идеальной трапезой в любое время дня.
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Рецепт пасты с болоньезе и моцареллой
Время: 30 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 грамм пасты тальятелле;
– 300 грамм говяжьего фарша;
– 400 грамм консервированных помидоров (нарезанных кубиками);
– 1 упаковка сыра моцарелла;
– 1 зубчик чеснока;
– свежий или сушеный базилик;
– 2 столовых ложки масла.
Приготовление:
- Варим пасту аль денте и процеживаем.
- Моцареллу грубо натираем.
- Измельчаем чеснок и обжариваем на растительном масле в течение 1 – 2 минут.
- Добавляем мясо и готовим, пока оно не потеряет розовый цвет, обычно на это нужно 5 – 7 минут.
- Добавляем помидоры. Доводим до кипения, убавляем огонь и готовим 10 минут.
- Смешиваем спагетти с соусом.
- Подаем к столу с моцареллой и базиликом.
Приятного аппетита!