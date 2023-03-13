Швидка, але неймовірно смачна страва – це те, що стане у пригоді кожній господині. Паста з соусом, м'ясом та сиром стане ідеальною трапезою у будь-яку пору дня.
Читайте також Створюємо весняний настрій вдома: три салати із курятини нашвидкуруч
Рецепт пасти з болоньєзе та моцарелою
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Варимо пасту аль денте та проціджуємо.
- Моцарелу грубо натираємо.
- Подрібнюємо часник та обсмажуємо на олії впродовж 1 – 2 хвилин.
- Додаємо м'ясо та готуємо, поки воно не втратить рожевий колір, на це зазвичай потрібно 5 – 7 хвилин.
- Додаємо помідори. Доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь та готуємо 10 хвилин.
- Змішуємо спагетті з соусом.
- Подаємо до столу з моцарелою та базиліком.
Смачного!