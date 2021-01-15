Что может быть лучше пасты? Только уникальная паста! Марко Черветти поделился рецептом пасты с нутом. Как правильно готовить – читайте далее в материале.

Марко Черветти поделился рецептом на своей странице в инстаграм. Пасту готовят с нутом с добавлением ароматных трав, которая понравится всем.

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Паста с нутом

Ингредиенты:

– паста Триа;

– отварной нут;

– свежий орегано;

– свежий тимьян;

– свежая шалфей;

– свежий розмарин;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 острый перец чили;

– 1 лук;

– оливковое масло;

– бульон;

– соль.

Для приготовления блюда разделите пасту на две части, одну часть – отварите в кипящей воде, другую – в кастрюле с разогретым маслом, обжарьте несколько минут. Помойте свежий тимьян, розмарин, шалфей, измельчите ножом. Очистите от кожуры лук, чеснок, измельчите ножом. Перец чили, нарежьте ломтиками. На сковороде с оливковым маслом обжарьте лук, добавьте перец чили, отваренный нут, чеснок с травами. Дальше – добавьте бульон, перемешайте, добавьте два вида пасты, готовьте несколько минут до готовности. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Рецепт пасты с нутом от Марко Черветти в видео:​