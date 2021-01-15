Паста с нутом: рецепт от итальянского шеф-повара Марко Черветти
Что может быть лучше пасты? Только уникальная паста! Марко Черветти поделился рецептом пасты с нутом. Как правильно готовить – читайте далее в материале.
Марко Черветти поделился рецептом на своей странице в инстаграм. Пасту готовят с нутом с добавлением ароматных трав, которая понравится всем.
Читайте также Аранчини – рецепт вкусных рисовых шариков с мясом от Марко Черветти
Паста с нутом
- Для приготовления блюда разделите пасту на две части, одну часть – отварите в кипящей воде, другую – в кастрюле с разогретым маслом, обжарьте несколько минут.
- Помойте свежий тимьян, розмарин, шалфей, измельчите ножом. Очистите от кожуры лук, чеснок, измельчите ножом. Перец чили, нарежьте ломтиками.
- На сковороде с оливковым маслом обжарьте лук, добавьте перец чили, отваренный нут, чеснок с травами. Дальше – добавьте бульон, перемешайте, добавьте два вида пасты, готовьте несколько минут до готовности. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Рецепт пасты с нутом от Марко Черветти в видео:
Поделиться новостью