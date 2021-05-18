Спагетти с мягким сыром, хамоном и петрушкой – сытное и легкое в приготовлении блюдо. Также можете добавить любой соус, специи или овощи. 

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Рецепт спагетти

Спагетти с хамоном и рикоттой / Фото Unsplash

  1. В кастрюле с кипятком отварите спагетти, сцедите воду.
  2. Хамон нарежьте ломтиками.
  3. Лук очистите, измельчите ножом, обжарьте на сковороде с маслом, добавьте хамон.
  4. Петрушку помойте, измельчите ножом.
  5. Далее – выложите на сковороду с мясом готовые спагетти, добавьте рикотту, перец, соль, перемешайте.
  6. Спагетти выложите на тарелку, задекорируйте петрушкой. Приятного аппетита!