Спагетти с мягким сыром, хамоном и петрушкой – сытное и легкое в приготовлении блюдо. Также можете добавить любой соус, специи или овощи.

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Рецепт спагетти

Ингредиенты:

– 100 граммов спагетти;

– 50 граммов хамона;

– 1 луковица;

– 80 граммов рикотты;

– оливковое (или растительное масло);

– перец;

– петрушка;

– соль.

Спагетти с хамоном и рикоттой / Фото Unsplash