Спагетти с мягким сыром, хамоном и петрушкой – сытное и легкое в приготовлении блюдо. Также можете добавить любой соус, специи или овощи.
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Рецепт спагетти
Спагетти с хамоном и рикоттой / Фото Unsplash
- В кастрюле с кипятком отварите спагетти, сцедите воду.
- Хамон нарежьте ломтиками.
- Лук очистите, измельчите ножом, обжарьте на сковороде с маслом, добавьте хамон.
- Петрушку помойте, измельчите ножом.
- Далее – выложите на сковороду с мясом готовые спагетти, добавьте рикотту, перец, соль, перемешайте.
- Спагетти выложите на тарелку, задекорируйте петрушкой. Приятного аппетита!