Спагеті з м'яким сиром, хамоном та петрушкою – ситна та легка у приготуванні страва. Також можете додати будь-який соус, спеції та овочі.

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Рецепт спагеті

Інгредієнти:

– 100 грамів спагеті;

– 50 грамів хамону;

– 1 цибуля;

– 80 грамів рікоти;

– оливкова (або рослинна олія);

– перець;

– петрушка;

– сіль.

Спагеті з хамоном та рікотою/ Фото Unsplash