Спагеті з м'яким сиром, хамоном та петрушкою – ситна та легка у приготуванні страва. Також можете додати будь-який соус, спеції та овочі.
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Рецепт спагеті
Спагеті з хамоном та рікотою/ Фото Unsplash
- У каструлі з окропом відваріть спагеті, зцідіть воду.
- Хамон наріжте скибочками.
- Цибулю почистіть, подрібніть ножем, обсмажте на пательні з олією, додайте хамон.
- Петрушку помийте, подрібніть ножем.
- Далі – викладіть на пательню з м'ясом готові спагеті, додайте рікоту, перець, сіль, перемішайте.
- Спагеті викладіть на тарілку, задекоруйте петрушкою. Смачного!