Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти поделился с поклонниками рецептом спагетти с томатным соусом. Как готовить – читайте в материале.

Марко Черветти предлагает приготовить пасту с добавлением свежих томатов и специй. Блюдо можно подавать на обед или ужин.

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Рецепт пасты

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма томатов;

– 200 граммов спагетти;

– 5 граммов сыра Пармезан;

– оливковое масло,

– базилик;

– орегано;

– перец чили;

– 5 зубчиков чеснока;

– сахар;

– соль.

Помойте помидоры, разделите пополам, выложите на противень, посыпьте орегано. Очистите чеснок, добавьте в томаты. Перец чили помойте, выложите на противень с помидорами. Отправьте запекаться в течение 15 минут при температуре 250 градусов. Готовые томаты измельчите до однородной консистенции, добавьте сахар, перемешайте. Сыр натрите на крупной терке. В кастрюлю с водой выложите пасту, добавьте соль, варите до состояния аль денте. Выложите пасту на сковороду с оливковым маслом, добавьте сыр, соус, перемешайте. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Рецепт пасты с томатами от Марко Черветти в видео: