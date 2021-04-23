Рецепт спагетти в томатном соусе от Марко Черветти
Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти поделился с поклонниками рецептом спагетти с томатным соусом. Как готовить – читайте в материале.
Источник:YouTube Марко Черветти
Марко Черветти предлагает приготовить пасту с добавлением свежих томатов и специй. Блюдо можно подавать на обед или ужин.
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Рецепт пасты
- Помойте помидоры, разделите пополам, выложите на противень, посыпьте орегано.
- Очистите чеснок, добавьте в томаты.
- Перец чили помойте, выложите на противень с помидорами. Отправьте запекаться в течение 15 минут при температуре 250 градусов.
- Готовые томаты измельчите до однородной консистенции, добавьте сахар, перемешайте.
- Сыр натрите на крупной терке.
- В кастрюлю с водой выложите пасту, добавьте соль, варите до состояния аль денте.
- Выложите пасту на сковороду с оливковым маслом, добавьте сыр, соус, перемешайте.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Рецепт пасты с томатами от Марко Черветти в видео:
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