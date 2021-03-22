Паста с курицей и томатами: домашний рецепт
Если нет много времени готовить на кухне. Мы подготовили для вас рецепт вкусной пасты с курицей и томатами.
Источник:24 канал
Паста с курицей и томатами – сытный обед, который можно быстро и легко приготовить дома. Также можно добавить тертый сыр.
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Рецепт пасты
- В кастрюле с кипятком отварите макароны до готовности. Сцедите воду.
- Тщательно помойте куриное филе, нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде с маслом до золотой корочки до готовности.
- Томаты помойте, нарежьте кубиками.
- В миске соедините макароны с мясом и томатами, добавьте соль, перец.
- Выложите на тарелку, задекорируйте листьями петрушки. Приятного аппетита!
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