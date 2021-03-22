Если нет много времени готовить на кухне. Мы подготовили для вас рецепт вкусной пасты с курицей и томатами.

Паста с курицей и томатами – сытный обед, который можно быстро и легко приготовить дома. Также можно добавить тертый сыр.

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Рецепт пасты

Ингредиенты:

– 300 граммов пасты;

– 2-3 томата;

– 250 граммов куриного филе;

– масло;

– петрушка;

– соль.