Паста з курятиною і томатами: домашній рецепт
Якщо немає багато часу готувати на кухні. Ми підготували для вас рецепт смачної пасти з курятиною і томатами.
Джерело:24 канал
Паста з курятиною і томатами – ситний обід, який швидко і легко можна приготувати вдома. Також можна додати тертий сир.
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Рецепт пасти
- У каструлі з окропом відваріть макарони до готовності. Зцідіть воду.
- Ретельно помийте куряче філе, наріжте кубиками, обсмажте на пательні з олією до золотої скоринки до готовності.
- Томати помийте, наріжте кубиками.
- У мисці з'єднайте макарони з м'ясом та томатами, додайте сіль, перець.
- Викладіть на тарілку, задекоруйте листям петрушки. Смачного!
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