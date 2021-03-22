Якщо немає багато часу готувати на кухні. Ми підготували для вас рецепт смачної пасти з курятиною і томатами.

Паста з курятиною і томатами – ситний обід, який швидко і легко можна приготувати вдома. Також можна додати тертий сир.

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Рецепт пасти

Інгредієнти:

– 300 грамів пасти;

– 2-3 томати;

– 250 грамів курячого філе;

– олія;

– петрушка;

– сіль.