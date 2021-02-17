Паста с лососем: рецепт от Евгения Клопотенко
Очень вкусная паста с лососем, покрытая нежными сливками и тертым сыром поразит всех. Приготовьте пасту по рецепту Евгения Клопотенко и попробуйте всей семьей.
Источник:Инстаграм Евгения Клопотенко
Известный украинский шеф-повар, ресторатор Евгений Клопотенко поделился рецептом ароматной пасты лососем и тертым сыром с поклонниками в инстаграм. По словам кулинарного эксперта важно выбрать правильную пасту из твердых сортов пшеницы.
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Рецепт пасты с лососем
- Для приготовления пасты в кастрюле с кипятком отварите спагетти.
- Очистите лук, измельчите ножом.
- Почистите лососевые животики, измельчите ножом.
- На сковороде с маслом обжарьте лук, добавьте лосось, сливочное масло, белое вино, сухой чеснок, сливки, перемешайте, тушите несколько минут до готовности.
- На крупной терке натрите сыр.
- Выложите на сковороду с луком и рыбой, отваренные спагетти, перемешайте.
- Выложите на тарелку, добавьте сыр, перец. Приятного аппетита!
На вкус они нежные и крутые. То, что надо для пасты, окутанной сливками и выдержанным сыром, – прокомментировал Евгений Клопотенко
Рецепт пасты с лососем от Евгения Клопотенко в видео:
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