Очень вкусная паста с лососем, покрытая нежными сливками и тертым сыром поразит всех. Приготовьте пасту по рецепту Евгения Клопотенко и попробуйте всей семьей.

Известный украинский шеф-повар, ресторатор Евгений Клопотенко поделился рецептом ароматной пасты лососем и тертым сыром с поклонниками в инстаграм. По словам кулинарного эксперта важно выбрать правильную пасту из твердых сортов пшеницы.

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Рецепт пасты с лососем

Ингредиенты:

– спагетти;

– брюшки лосося;

– белое вино;

– сливки 30-33%;

– сливочное масло 82%;

– сушеный чеснок;

– луковица;

– подсолнечное масло;

– твердый сыр;

– соль, перец.

Для приготовления пасты в кастрюле с кипятком отварите спагетти. Очистите лук, измельчите ножом. Почистите лососевые животики, измельчите ножом. На сковороде с маслом обжарьте лук, добавьте лосось, сливочное масло, белое вино, сухой чеснок, сливки, перемешайте, тушите несколько минут до готовности. На крупной терке натрите сыр. Выложите на сковороду с луком и рыбой, отваренные спагетти, перемешайте. Выложите на тарелку, добавьте сыр, перец. Приятного аппетита!

На вкус они нежные и крутые. То, что надо для пасты, окутанной сливками и выдержанным сыром, – прокомментировал Евгений Клопотенко

Рецепт пасты с лососем от Евгения Клопотенко в видео: