Надзвичайно смачна паста з лососем, огорнута ніжними вершками та тертим сиром вразить усіх. Приготуйте пасту за рецептом Євгена Клопотенка та скуштуйте усією родиною.

Відомий український шеф-кухар, ресторатор Євген Клопотенко поділився рецептом ароматної пасти з лососем та тертим сиром з шанувальниками в інстаграм. За словами кулінарного експерта важливо обрати правильну пасту з твердих сортів пшениці.

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Рецепт пасти з лососем

Інгредієнти:

– спагеті;

– лососеві животики;

– біле вино;

– вершки 30-33%;

– вершкове масло 82%;

– сушений часник;

– соняшникова олія;

– цибуля;

– твердий сир;

– сіль, перець.

Для приготування пасти у каструлі з окропом відваріть спагеті. Почистіть цибулю, подрібніть ножем. Почистіть лососеві животики, подрібніть ножем. На пательні з олією обсмажте цибулю, додайте лосось, вершкове масло, біле вино, сухий часник, вершки, перемішайте, тушкуйте декілька хвилин до готовності. На грубій тертці натріть сир. Викладіть на пательню з лососем і цибулею відварені спагеті, перемішайте. Викладіть на тарілку, додайте сир, перець. Смачного!

На смак вони ніжненькі та круті. Те, що треба для пасти, огорнутої вершками та витриманим сиром, – прокоментував Євген Клопотенко

Рецепт пасти з лососем від Євгена Клопотенка у відео: