Паста з лососем: рецепт від Євгена Клопотенка
Надзвичайно смачна паста з лососем, огорнута ніжними вершками та тертим сиром вразить усіх. Приготуйте пасту за рецептом Євгена Клопотенка та скуштуйте усією родиною.
Джерело:Інстаграм Євгена Клопотенка
Відомий український шеф-кухар, ресторатор Євген Клопотенко поділився рецептом ароматної пасти з лососем та тертим сиром з шанувальниками в інстаграм. За словами кулінарного експерта важливо обрати правильну пасту з твердих сортів пшениці.
Читайте також Як приготувати картоплю по-селянськи у духовці: рецепт від Євгена Клопотенка
Рецепт пасти з лососем
- Для приготування пасти у каструлі з окропом відваріть спагеті.
- Почистіть цибулю, подрібніть ножем.
- Почистіть лососеві животики, подрібніть ножем.
- На пательні з олією обсмажте цибулю, додайте лосось, вершкове масло, біле вино, сухий часник, вершки, перемішайте, тушкуйте декілька хвилин до готовності.
- На грубій тертці натріть сир.
- Викладіть на пательню з лососем і цибулею відварені спагеті, перемішайте.
- Викладіть на тарілку, додайте сир, перець. Смачного!
На смак вони ніжненькі та круті. Те, що треба для пасти, огорнутої вершками та витриманим сиром, – прокоментував Євген Клопотенко
Рецепт пасти з лососем від Євгена Клопотенка у відео:
Поділитися новиною