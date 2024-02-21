Компанию сливкам составит шпинат. Можете использовать и свежий, и замороженный.
Стоит попробовать Просто, быстро и дешево: гениальный рецепт идеального ужина из доступных продуктов
Паста в сливочном соусе
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Отварите макароны до готовности.
- Тем временем в сковороду добавьте оливковое и сливочное масло.
- Черри разрежьте пополам и обжарьте. Добавьте сухой чеснок и тушите 5 минут.
- Добавьте шпинат и соль. Обжарьте, пока шпинат не уменьшится в размере.
- Далее влейте сливки и уменьшите огонь до минимального. Добавьте немного воды из макарон. Важно, чтобы сливки не закипели.
- Добавьте сыр и макароны. Прогрейте на огне 2 минуты. Хорошо все перемешайте и сразу подавайте.