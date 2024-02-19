Мясо и грибы превратят эту крупу в настоящий кулинарный шедевр. Обязательно попробуйте – вам понравится.
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Гречка с мясом и грибами на сковороде
- Время: 1 час
- Порций: 6
Приготовление:
- Лук и морковь нарежьте кубиком. Шампиньоны помойте и нарежьте слайсами. Кусок мяса порежьте на средние кусочки.
- Хорошо разогрейте сковороду. На капли масла обжарьте мясо до золотистой корочки, добавьте грибы. Обжарьте все на сильном огне, пока не поджарятся грибы
- Далее добавьте лук с морковью, соль, специи, столовую ложку томатной пасты и стакан обычной воды.
- Промойте гречку, добавьте в сковороду к мясу с грибами, разровняйте и залейте водой, чтобы она полностью покрыла гречку. Закройте крышкой и оставьте минут на 25 – 30 на среднем огне до полной готовности.