Компанию макаронам составят сосиски. Блюдо будет иметь вкус, как лазанья, но готовится оно значительно проще.
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Запеканка с макаронами и сосисками
- Время: 50 минут
- Порций: 5
Приготовление:
- Чеснок и лук измельчите, сосиски порежьте, а моцареллу натрите.
- Нагрейте масло в большой сковороде и обжарьте бекон примерно 10 минут. После этого достаньте бекон шумовкой и переложите его на тарелку. Добавьте лук и обжарьте в жире из бекона 3 минуты. Далее всыпьте сосиски и готовьте 2 – 3 минуты.
- Отварите макароны в подсоленной воде на 1 – 2 минуты меньше, чем указано на упаковке. Добавьте сливочное масло и перемешайте.
- В сковороду с сосисками влейте томатную пасту и сливки. Готовьте на слабом огне 5 – 6 минут. Добавьте немного пармезана и перемешайте, пока он не расплавится. Доведите до вкуса солью и молотым перцем.
- Оставьте немного соуса и отставьте его в сторону. Затем смешайте макароны с оставшимся соусом.
- Переложите половину макарон в форму для запекания, посыпьте 100 граммами моцареллы и 30 граммами пармезана. Сверху выложите остальные макароны, равномерно распределите и полейте соусом, который остался. Снова посыпьте сыром.
- Запекайте 20 минут при 180 градусах. Перед подачей дайте постоять запеканке ориентировочно 10 минут.