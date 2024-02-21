Макароны еще никогда не были такими вкусными: приготовьте пасту в сливочном соусе

21 февраля 2024, 22:27
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Источник:

tsukatnata

Сливочный соус сделает ваши макароны произведением искусства. Их будут есть даже те, кто не очень любит.

Компанию сливкам составит шпинат. Можете использовать и свежий, и замороженный.

Стоит попробовать Просто, быстро и дешево: гениальный рецепт идеального ужина из доступных продуктов

Паста в сливочном соусе

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 граммов макарон;
– 30 граммов масла;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 250 граммов помидоров черри;
– 60 граммов шпината;
– 0,5 чайной ложки сушеного чеснока;
– соль по вкусу;
– 200 граммов сливок 10%;
– 80 граммов моцареллы.

Приготовление:

  1. Отварите макароны до готовности.
  2. Тем временем в сковороду добавьте оливковое и сливочное масло.
  3. Черри разрежьте пополам и обжарьте. Добавьте сухой чеснок и тушите 5 минут.
  4. Добавьте шпинат и соль. Обжарьте, пока шпинат не уменьшится в размере.
  5. Далее влейте сливки и уменьшите огонь до минимального. Добавьте немного воды из макарон. Важно, чтобы сливки не закипели.
  6. Добавьте сыр и макароны. Прогрейте на огне 2 минуты. Хорошо все перемешайте и сразу подавайте.

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Автор: Ольга Котів